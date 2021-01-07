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ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
ABD'de Biden'in başkanlığının tescillenmesiyle birlikte artan küresel risk iştahının ardından dolar değer kazanıyor, altın değer kaybediyor.
Ekonomi 07.01.2021, 16:35
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ABD'de Biden'in başkanlığının tescillenmesiyle birlikte artan küresel risk iştahının ardından dolar değer kazanıyor, altın değer kaybediyor. Gram altın fiyatları yatay seyirle 450 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları yüzde 0,44 gerilemeyle 729 liradan işlem görüyor, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,55 gerilemeyle 2.913 liradan alıcı buluyor.
ONS altın ise doların değer kazanmasının ardından değer kaybederek 1.915 dolardan işlem görüyor.
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