ABD - Çin gerilimi altını yükseltmeye devam ediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artıran ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilime ve Fed'in son toplantısının tutanaklarına çevirmeleri ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıyarak ons başına 2,000 dolara yaklaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei Technologies Co.'nun ticari olarak ulaşılabilen çiplere girişini durdurmak amacıyla, bu şirkete yönelik kısıtlamalarını daha da sıkılaştırdı. Bu karar, Washington ve Pekin arasında, pandemiden Çin'in Hong Kong'a mücadelesine kadar geniş bir yelpazede uzun süredir devam eden dişe diş mücadelede diğer bir adımı işaret ediyor ve gerilimin daha da artmasına neden oldu.

Fed'in temmuz ayında gerçekleştirdiği politika toplantısının tutanakları Çarşamba akşamı açıklanacak ve bu tutanaklar, ABD merkez bankasının genişlemeyi daha da artırmaya yönelik sonraki adımları konusunda işaretler verebilir. Buna ek olarak, tutanaklar aynı zamanda, bankanın fiyat istikrarı dahil hedeflerine nasıl ulaşacağına ilişkin tarihindeki ilk gözden geçirmesi konusunda bilgiler de içerebilir.

Spot altın, Pazartesi günü yüzde 2.1 yükseldikten sonra yüzde 0.3 değer kazanarak Singapur saati ile 11:38'de ons başına 1,990.59 dolara ulaşdı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 1.1 yükselerek ons başına 27.7760 dolara çıkarken, platin yüzde 0.3 değer kazandı ve paladyum yüzde 0.8 geriledi.

ABD para biriminin G-10 ülkelerinin paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günkü yüzde 0.2'lik kaybının ardından yüzde 0.1 geriledi.

Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu, "Fed tutanaklarının altın için destekleyici olması bekleniyor," dedi ve "Altına yönelik beklenti, geçen haftaki satış dalgasının ardından, yatırımcıların fiyatların 2,000 doların üzerine çıkacağına ilişkin beklentileri ile birlikte, hafta başında dramatik bir dönüş yaptı" dedi.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

*Altın destekli Borsa fonu (ETF) SPDR Gold Shares'teki altın varlıkları, Mart ayından bu yana ilk haftalık düşüşünün ardından Pazartesi günü arttı.

*ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin reel faizi, Salı günü de düşerek aşağı hareketini ikinci güne taşımaya yöneldi ve eksi yüzde 1 seviyesine yaklaştı.

*Altın madencilik şirketi Barrick Gold Corp., milyarder yatırımcı Warren Buffett’a ait Berkshire Hathaway Inc.'nin şirket hisselerini portföyüne katmasının ardından yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı ve değerli metal madencilik şirketlerindeki yükselişlere öncülük etti.