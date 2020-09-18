*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Dün ekside kapatan ABD borsalarına karşın bugün Asya'da bazı borsalar alıcılı. Ons Altın da artıda seyrederken, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri Yuan öncülüğünde sakin. Bu fiyatlamalar, değerlemeler açısından yüksek gözüken ABD borsalarındaki olası satışların şu aşamada genele yayılamayabileceğine işaret ediyor. Eylül ayı başında ABD borsalarında yaşanan satış dalgasında Gelişmekte Olan Ülke para birimleri nötr tepki vermişti. Yurtiçinde tarafta ise TL baskı altında kalmaya devam ederken, Dolar / TL dün 7,50 direncinin üzerine çıktı. Asya'daki görüntü ve sanayi endeksindeki yükseliş trendine bağlı olarak BIST100 endeksi bugün yükseliş eğiliminde olabilir. Ancak, kur yeni bir denge seviyesi bulana kadar olası yükselişler sınırlı kalabilir. Endekste 1.117/19 güçlü direnç bölgesi olarak izlenebilir.









MAKROEKONOMİ





Bugün ABD'de eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi öncü verisi takip edilecek. Endeksin öncü verilere göre eylül ayında 74,1'den 74,9'a yükselmesi bekleniyor. TSİ 17'de St. Louis Fed Başkanı James Bullard, konuşma yapacak. Bugün İngiltere'de ağustos ayı perakende satışların yıllık bazda %1,4'ten %0,9'a yavaşlaması bekleniyor. Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı da bulunmakta.



Bugün TSİ 14.30'da eylül ayı TCMB Beklenti Anketi yayınlanacak. Ayrıca TSİ 10'da ağustos ayı TOBB kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri açıklanacak.

Ağustos ayına ilişkin TCMB Beklenti Anketi'nde, anket katılımcılarının, TCMB'nin likidite kompozisyonundaki ayarlamaları dikkate alarak faiz beklentilerini yukarı yönlü şekillendirdikleri görülmüştü. Eylül ayında TCMB fonlama içindeki geleneksel yöntemle yaptığı fonlamaları artırdı. Bu bakımdan hem AOFM hem de politika faizi beklentilerinde yukarı yönlü revizeler görmemiz olası. Kredilerin desteğiyle toparlanan iç talep ve zayıf turizm gelirleri ile birlikte cari açık tahminlerinde yukarı yönlü revize yapılmıştı. İç talebi baskılayıcı tedbirlere rağmen artan altın ithalatı neticesinde dış ticaret açığında ağustos ayındaki sert yükseliş sonucu cari açık beklentilerinde yukarı yönlü revizenin sürmesi muhtemel. Ayrıca döviz kuru hareketleriyle birlikte enflasyonda da yukarı yönlü revize görebiliriz.

BoE dünkü toplantısında faizleri sabit bıraktı ve 745 milyar sterlin tutarındaki varlık alım programını değiştirmedi. Karar özetinde BoE bir önceki toplantıya göre ekonomik görünümün daha iyi olduğunu yine de belirsizliklerin hakim olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca artan vakaların ekonomik aktivite üzerinde etkili olabileceği ve işsizliğin halen önemli bir risk olduğunu belirterek, ekonomik aktivitede önemli bir gelişme olmadıkça ve enflasyonda %2'lik hedef başarılmadıkça faizlerin ve varlık alım programının azaltılmasını beklemediklerini vurguladı. Ayrıca Banka üyelerinin negatif politika faizini tartıştıkları özetlerde yer aldı.



ABD'de dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. İşsizlik maaşı için başvuran kişi sayısı haftalık 893 bin kişiden 860 bine geriledi. Fakat yüksek seviyeler devam etmekte, istihdam piyasasındaki toparlanmanın hızı yavaşlamakta ayrıca bu hafta açıklanan perakende satışlar verisi de tüketici harcamalarındaki toparlanmanın hız kestiğini göstermişti. Çarşamba akşamı Powell istihdam piyasasında önemli toparlanma olduğunu fakat tam istihdam seviyesinden uzakta olduklarını vurgulamıştı.



OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında üretim kesintilerine tam uyumun önemi vurgulandı. Toplantıda var olan üretim kesintileri tartışıldı ve üretim kesintileri miktarında bir değişikliğe gidilmedi. Ayrıca eylül sonunda sona erecek olan üretim kesintisine uymayan ülkelere getirilen telafi mekanizmasının yıl sonuna kadar uzatılması teklifi görüşüldü. Bir sonraki Ortak Bakanlar İzleme Toplantısı 19 Ekim'de yapılacak.



ŞİRKET HABERLERİ



Anadolu Cam (ANACM, Nötr), Denizli Cam (DENCM, Nötr), Paşabahçe Cam, Soda Sanayii (SODA, Nötr) ve Trakya Cam'ın (TRKCM, Nötr) devralınması suretiyle Şişe Cam (SISE, Nötr) bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerinin Borsa İstanbul'daki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.



SEKTÖR HABERLERİ



Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi. Borsa İstanbul duyurusu için tıklayınız…



Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre, ilgili kişiye verilebilecek para cezası 5,000-50 bin TL'den 10 bin-5 milyon TL'ye çıkarıldı. Kaynak: Bloomberght



SPK: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri pay piyasasında 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 18 Eylül 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Kaynak: Dünya



Kar Payı Dağıtımı: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı Resmi Gazete'de yayımlandı.



DİĞER ŞİRKET HABERLERİ



Bossa Ticaret (BOSSA): Şirketin 20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiği, 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamının devreye alındığı ve elektrik üretimine başlandığı duyurulmuştur. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ile birlikte, Şirket toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.



Katmerciler (KATMR): Şirket, yurtdışı kaynaklı 3,3mn Dolar tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatlar 2020-2021 yılları içerisinde yapılacaktır.



Lokman Hekim (LKMNH): Şirketin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılması kapsamında iki taksit halinde temettü ödemeye karar vermiştir. Buna göre 1. Taksit 0,0823129 TL brüt (0,0699659 TL net) 2. Taksit ise 0,1176870 TL brüt (0,1000339TL net)'dir. Kesinleşen hak kullanım tarihi 1. Taksit için 28.09.2020 iken 2. Taksit için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenecektir. Not: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.



FAİZ PİYASALARI



Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10,32 seviyesinden %10,41 seviyesine yükseldi. Perşembe günü TCMB 5 milyar TL tutarında geleneksel repo ihalesi açarak piyasayı %11,33'ten fonladı. Ayrıca dün TCMB GLP kanalıyla %11,25'ten 8,8 milyar TL fonlama yaptı. Merkez Bankası piyasayı toplamda ise 243,5 milyar TL ile 205 milyar TL'si (20 milyar 3 aylık,%6,75 + 185 milyar TL 1 aylık,%10,87) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın, 5,4 milyar TL'si BİST'te %9,75'ten, 16,5 milyar TL'si BAPP'ta %9,75'ten ve diğer geri kalan 7,8 milyar TL TCMB bünyesinde %9,75'ten kullandırıldı.



ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,70 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,65-%0,69 bandında hareketin ardından, %0,69 seviyesinden günü kapattı.



Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, kısa vadeli tarafta zayıf hacimlerle faizlerde 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 40 baz puana varan yükselişler görüldü.



GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ



