ABD & Avrupa hisse senedi piyasaları

Amerikan borsalarında günün en çok takip edilen hisselerden birisi bugün IPO’su gerçekleşen Snowflake’ti. İlk açıklanan halka arz fiyatlaması 75-85 USD olmasına rağmen ikincil piyasalar da 245 USD fiyattan işlem görmeye başladı. Fiyatın bu kadar yüksek seyretmesinde Buffet’ın ikincil piyasadan da hisse alacak olması da hissedeki primlenmeyi destekledi. 270 USD bandında işlem gören hisse gün içerisinde en yüksek 319 USD görürken kapanışı 253,93 seviyesinden yaptı. Bulut depolaması üzerine çalışan teknoloji firmasının etkisi Nasdaq tarafında benzer olmadı. Güne 11222 seviyesinden başlayan Nasdaq FOMC toplantısı sonrası faizlerin aynı kalacağı ve gelişmelerin virüsün durumuna bağlı olarak yaşanacağını söylemesi üzerine endeks kapanış seviyesini 11050 olarak gerçekleştirdi.

Amazon, Microsoft, Facebook, Nvdia sırasıyla 2,47% , 1,79% , 3,27% , 3,67% değer kaybederek kapanış yaptılar. Qurate Retail’in gün içerisinde yaşadığı düşük hacimli yüksek volalite ile birlikte 163 % artış ise dikkat çekti. S&P tarafına baktığımızda, bugün açıklanan petrol stoklarının beklenenden daha düşük gelmesi sebebiyle enerji sektörünün 4,05% primlenmesi pozitif kapanış yapılmasına yetmedi. 10 sektörden 7’sinde satış yaşandı. Teknoloji %1,91 ile endeksi aşağı çeken sektör oldu ve endeks günü 0,46% ekside kapattı. Diğer yandan General Electric CEO’sunun yılın 2. Yarısı için pozitif nakit akışı beklediğini açıklaması ile 10% primlenen GE hisseleri endeksin yükselişinde yer alan diğer bir öncü. Dow jones endeksinde ise ortalamanın 3,44% üstünde bir hacimle başladığı ve yine 2,89% ile enerji sektörünün önderliğinde pozitif kapattığını söyleyebiliriz. Endekse 2,43% primli kapanışı ile katkıda bulunan Boeing hakkında Amerikan Havacılık Dairesi’nden çıkan rapor ile birlikte artışa geçti. Diğer yandan dünkü tanıtım , karının büyük bir kısmını oluşturan cep telefonu ürün grubunda yeni bir ürün tanıtmayan ve kar modelinde üyelik bazlı modeli benimsemeye başladığını sunduğu ürünleri le belirten Apple 3,41% değer kaybıyla endeksin hem hacim hem de fiyat olarak en büyük negatif yönlü hareketi oldu.

Avrupa’da DAX ve Euro Stoxx 50 sırasıyla 0,29% ve 0,20% primli kapanırken, FTSE 100 endeksi 0,44% değer kaybıyla günü kapattı. DAX endeksinde 1,64% ile en çok endüstriyel hisseler yükselişe katkıda bulunurken, Deliver Hero, (DHER GY) geç saatlerde duyurulan rakibi Glovo’nun LatAm kolunu satın alma haberine rağmen 1,61% değer kaybıyla gün içerisinde endekste en çok düşen hisse konumunda yer aldı. Deutsche Bank 2% primlenerek Bayer ise 0,63 değer kaybederek günü kapattı. FTSE100 kanadında ise gayrimenkul sektörü hariç hemen hemen bütün sektörler negatif bölgede günü kapattı. Llyod Banking ve Vodofone sırasıyla 1,63% ve 0,18% primlenirken BP 1,20% değer kaybı ile günü kapadı. Gündüz açıklanan TÜFE verisinin beklentinin hafif üstünde gelmesi piyasaları etkilememiş gibi duruyor. Diğer yandan Rolls-Roys’un yeni fonlamanın borç veya öz kaynak yoluyla yapılabileceği haber i ertesi gün endeksi etkileyebilir nitelikte. Son olarak Euro Stoxx 50 ise gün içerisinde negatif alana geçmesine rağmen yaşanan hacim artışıyla beraber 50 günlük ortalamanın üstünde kalmayı başardı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ağustosta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Çekirdek veri ise 0,7 artmasına rağmen yine beklentinin altında kaldı. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan ancak artış hızında yavaşlama görülen veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların yüzde 1 artması yönündeydi. (bir önceki ayın verisi ise %1,2 den %0,9’a revize edildi.) Bazı şehirlerle hastalığın yeniden nüksetmesi, bazı şehirlerin ise yeni yeni açılması nedeni ile veri hala sağlıksız ve Fed'i de beklemeye zorlayacaktır. Açıklanan ham petrol stoklarının beklentinin çok altında -4,389M gerçekleşmesi ise endekslerde enerji sektörlerinin yükselişleri ile bağdaştırılabilir. Avrupa da ise İngiltere TÜFE verisini beklentinin hafif üstünde 0,1% olarak açıkladı

Yarın açıklanacak ekonomik veriler arasında Japonya Merkez Bankasının Para Politikası, Avrupa bölgesi tüketici fiyat endeksi, İngiltere faiz kararları, ve Amerika da İnşaat izinleri, işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilebilir.