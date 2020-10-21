ABD & Avrupa hisse senedi piyasaları

Pelosi tarafından tanınan 48 saatlik sürenin bugün dolacak olmasıyla birlikte, ABD vadeli endeks kontratları seans öncesinde primlendi. Pelosi’nin sözcüsü, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile teşvik paketini tartışmak için Pazartesi öğleden sonra yaptıkları telefon görüşmesinin ardından farklılıkların azalmaya devam ettiğini paylaştı. Piyasaların takip etmeye devam ettiği bir başka konu ise seçimler. Başkan adaylarından Biden, seçilmesi durumunda vergileri artırma planını daha önceden paylaşmıştı. Araştırmalar, Biden’ın vergi planının New York ve Kaliforniya eyaletlerinde $400,000 ve üstü yıllık gelire sahip olan bireyler için % 62’ye varan bir vergi oranı oluşturabileceğini gösteriyor. Trump ve Biden arasındaki farkın son günlerde daralma eğiliminde olması, bu Perşembe sonuncusu düzenlenecek başkanlık münazarasının önemini arttırıyor. Gelişmeler ışığında S&P 500 %0.47, Dow Jones %0.40 ve Nasdaq günü %0.33 artıda tamamladı. Günlük yeni vaka sayılarının Pazartesi günü Avrupa’da rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların Avrupa piyasalarına temkinli yaklaşımı devam ediyor. Salgınının seyrinin nasıl önlemleri beraberinde getirebileceğinin belirsizliği ve mali destek paketindeki bilinmezlikle birleşince Avrupa endekslerinde karışık bir gün geride bırakıldı. Önemli bir ekonomik veri açıklanmamasına karşın Dax ve Euro Stoxx 50,FTSE 100’den negatif ayrışarak günü sırasıyla %0,92 ve %0,45 oranında ekside tamamladı. FTSE 100 ise günü %0,08 primle kapattı.



Yaratılan olumlu hava S&P 500 endeksinde sektörlerin hepsinin günü artıda sonlandırmasını sağladı. Banka, sanayi ve takdirsel tüketim hisselerinde %1,18 ile %1,41 aralığında yükseliş görüldü. Tüketici malları ve sağlık hisseleri ise en az ilgi gören sektörler oldu. Adalet Bakanlığı teknoloji devi Google’a karşı dava açma niyetini açıkladı. Şirketin arama ve reklamcılık alanlarındaki liderliği, antitröst düzenleyicileri için temel ilgi alanlarını oluşturuyor. Google, Apple ve Facebook gibi şirketlerin alanlarındaki tekel gücünün araştırıldığı 16 ay süren bir araştırma raporu yakın zamanda paylaşılmıştı. Benzer adımların diğer teknoloji şirketleri için atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde önem kazanacak. Alphabet hisseleri çıkan haberlerden olumsuz etkilenmeyerek günü %1,38 oranında artıda tamamladı. Diğer FAANG hisselerinden, Facebook, Amazon ve Apple ise günü sırasıyla %2,36, %0,31 ve %1,32 primle sonlandırdı. Bugün Procter & Gamble 3.çeyrek bilançosu yatırımcılar tarafından takip edildi. Koronavirüs salgının temizlik ve çamaşır ürünlerine olan talebi artırmaya devam etmesiyle beraber üç aylık gelirinin yıllık bazda % 8,5 arttığı görüldü. Hisse günü %0,40 oranında artıda kapattı. Seans sonrasında Netflix’in açıklayacağı bilanço yatırımcılar tarafından takip edilecek. Hisse günü %1 değer kaybıyla 525,42 seviyesinden sonlandırdı. Yarın ise Tesla ve Verizon bilançoları piyasaların odağında olacak.



Dax endeksinde on sektörden ikisi günü artıda kapatırken tüketici malları ve sanayi hisselerine sırasıyla %0,58 ve %0,38 oranında gelen alımlar endeksi destekleyen sektörler oldu. Telekomünikasyon hizmetleri, sağlık ve bilişim teknolojileri sektörlerine gelen satışlar ise endeksi aşağı çekti. Deutsche Bank, BMW ve Siemens sırasıyla %1,87,%0,71 ve %0,25 oranında değer kazandı. Endeksteki diğer otomotiv üreticilerinden Volkswagen ve Daimler ise günü %0,27 ve %0,62 oranında ekside tamamladı.



ABD tarafından paylaşılan konut başlangıçları beklentilerin altında 1415 bin olarak açıklanırken, izinler ise beklentilerin üzerinde 1553 bin olarak gerçekleşti. Avrupa’da bugün açıklanan önemli bir veri olmadı.

Yarın piyasalar ABD’de mortgage kredisi başvurularını ile İngiltere’de açıklanacak Eylül ayı manşet ve çekirdek enflasyon günün önemli verileri olarak öne çıkıyor.