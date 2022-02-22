ABB’den çiftçiye nohut tohumu desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere nohut tohumu desteği için başvuru süreci başlatıldı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, 11 Mart 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımdan hayvancılığa kadar üreticilere verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Hem üretimi teşvik edecek hem de gelecekte yaşanması muhtemel gıda erişimi sorununa şimdiden çözüm üretecek proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından nohut tohumu desteği için başvuru süreci başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerden yoğun ilgi gören mazot desteğinden sonra şimdi de Başkentli çiftçilere yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise çiftçi katkı paylı olmak üzere “nohut tohumu” desteği sağlayacak. Nohut tohumu başvurularını “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online ortamda açan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 11 Mart 2022 tarihine kadar başvuruları almaya devam edecek. Nohut tohumu desteğinden, 18 yaşından büyük olanlar, 2022 yılına ait Çiftçi Belgesi olanlar ve aynı haneden yalnızca 1 kişi yararlanabilecek.

İkametgâh adresi Ankara dışı olanların yararlanamayacağı destek kapsamında başvurularda E-Devlet çıktısı olan Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) kabul edilmeyecek. ÇKS Belgesinde ekimi yapılacak olan ada/parseller için “nohut” ibaresinin yer almasının isteneceği şartlar arasında ayrıca başvuru sayısı ve temin edilecek tohum miktarına göre ve talep edilen dönüm miktarları gerek görüldüğü takdirde ‘idare’ tarafından değiştirilebilecek.