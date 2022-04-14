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ABB Başkanı Mansur Yavaş iftarda sanayicilerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayındaki iftar programlarına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticileri ile devam etti. Yavaş, iftarda istihdamı artıracak projeler ile israfla mücadelede kararlılık vurgusu yaparken “Ankara’yı hep birlikte kalkındıracağız. İsraf etmeden tasarrufla bu işi çözeceğiz” dedi.

Ekonomi 14.04.2022, 15:40
ABB Başkanı Mansur Yavaş iftarda sanayicilerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayındaki iftar programlarına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticileri ile devam etti. Yavaş, iftarda istihdamı artıracak projeler ile israfla mücadelede kararlılık vurgusu yaparken “Ankara’yı hep birlikte kalkındıracağız. İsraf etmeden tasarrufla bu işi çözeceğiz” dedi.

Ramazan ayında geleneği bozmayan Yavaş, büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerinden sonra Ankara’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, OSB temsilcileri ile Ankara’da istihdamı artıracak projeler ile sanayi üretiminin artırılması konuları masaya yatırıldı.

“Tüm önerilere açığız”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz ve bürokratların eşlik ettiği iftar yemeğinde Yavaş, OSB’lerin sorunları, talepleri ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Ankara’nın gelecek vizyonu başta olmak üzere istihdam oluşturan yatırım modelleri ve israfla mücadele konularında kent ekonomisini kalkındıracak projelerden bahsederek önerilere açık olduklarını belirten Yavaş, “Sanayi Sitelerinde iş yerlerimizi daha erken açarız, mesai saatini değiştiririz diyorsanız ‘Halk Taşıt’ uygulamasını başlatabiliriz. Toplu ulaşımı destekliyoruz, organize sanayilerin bulunduğu yerlerin ulaşımını rahatlatmaya çalışıyoruz. Görmediklerimiz oluyorsa da iletirseniz seviniriz. Elektrikli otobüs yapmaya başladık, 7 tanesi daha yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Yavaş ayrıca Başkent’te bilişim sektörünü geliştirmek için Başkentli sanayicilerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı:

“Geçen yıl Ankara’daki Organize Sanayilerle kış bitiminde bahara ve iş mevsimine hazırlık yaparken Ankara’daki Organize Sanayi Başkanlarını toplayarak kendi asfalt planlamamızı, fen işleri çalışmalarımızı sizlerin talepleri doğrultusunda planlayalım diye toplanmıştık. Ankara’nın her yerinde ihtiyaç var. Benim bakışım şöyle; Organize Sanayiler istihdamı oluşturan Ankara’ya katkı sunan yerler. Belediye olarak sizlere nasıl katkıda bulunabiliriz, bu katkı sadece fen işleri anlamında olmaz. Yakında İnşallah ‘Bilişim Kurultayı’ yapacağız. 3-4 tane Start-Up Merkezi açıyoruz. Burada üniversitelerin son sınıf öğrencileri orada çalışacaklar. Şu anda 38 firma geldi bir kısmı İstanbul’dan. Dikmen Vadisi’nde 4500 metrekarelik bir yer bitirildi. Teknokentle anlaştık orada firmalar sizlere hizmet için bulunacaklar. Onlarla sizleri buluşturacağız, sizlerin isteği doğrultusunda onlar ürünler ortaya çıkaracak. Ankara’yı hep birlikte kalkındıracağız. İsraf etmeden tasarrufla bu işi çözeceğiz. Sırf para harcamak için halkın parasını niye harcayalım, bizim boşa harcayacak paramız yok.”

OSB temsilcilerinden Yavaş’a teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın OSB temsilcilerini ağırladığı iftar yemeğine katılarak taleplerini ileten Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, “Göreve başladığınızdan bu yana yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Gerekeni ivedilikle yaptığınız için, Ankaralı olarak platformun içinde bizleri ciddiye aldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

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