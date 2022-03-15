banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 29. hafta gollü geçti
Süper Lig’de 29. hafta gollü geçti
Şubat ayı konut satış rakamları açıklandı!
Şubat ayı konut satış rakamları açıklandı!
Tarımda ÜFE yıllık yüzde 68,49 arttı
Tarımda ÜFE yıllık yüzde 68,49 arttı
Kar etkisini sürdürmeye devam ediyor! 13 ilde okullara kar engeli!
Kar etkisini sürdürmeye devam ediyor! 13 ilde okullara kar engeli!

AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk’ün desteğiyle tamamlandı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk’ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği ITEA3 TESTOMAT Projesi başarıyla tamamlandı. TESTOMAT sayesinde, bankacılıktaki sistemsel geliştirmelerden kaynaklı ihtimal riskler otomatik test ortamında bertaraf edilebilecek.

Ekonomi 15.03.2022, 11:04
AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk’ün desteğiyle tamamlandı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk’ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği ITEA3 TESTOMAT Projesi başarıyla tamamlandı. TESTOMAT sayesinde, bankacılıktaki sistemsel geliştirmelerden kaynaklı ihtimal riskler otomatik test ortamında bertaraf edilebilecek.

Avrupa Birliği projesi olan ITEA3 TESTOMAT (The Next Level of Test Automation) kapsamında, test otomasyonunda ve test süreçlerinde verimliliğin artırılması, üst seviyelere geçilmesi, elde edilen araştırma ve deneyimler ile akademik yayınlar ve sektörlere yön verebilecek uçtan uca bir elektronik rehber hazırlanmasına dönük çalışmalar gerçekleştirildi. Projeye 6 ülkeden, alanında en iyiler arasında yer alan endüstriyel firmalar, araştırma merkezleri ve üniversiteler katıldı. ITEA3 TESTOMAT Projesi, test otomasyonundaki en son teknolojilerin hayata geçirilmesini mümkün kılarak şirketlerin bir Test Otomasyonu İyileştirme Modeli aracılığıyla ‘kendilerinin sonraki seviyelerini’ belirlemelerine fayda sağlıyor ve düzinelerce açık kaynaklı araçla testlerini optimize etmelerine olanak tanıyor.

“10 mühendisin yapabileceği testler otomatikleştirilmiş oldu”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi Rubacı, “Dijitalleşme ve teknoloji odağında en yenilikçi proje ve uygulamaları tasarlıyor, geliştiriyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Bununla sınırlı kalmıyor, finans teknolojileri alanında Ar-Ge ve proje iş birlikleri yapmaya küresel çapta devam ediyoruz. Teknolojinin geldiği nokta, bizlere verimlilik ve hız sağlarken, müşteri deneyimine de önemli katkı sunuyor. Bilgi teknolojileri kapsamında yapılan sistemsel geliştirmeler ve değişiklikler zaman zaman beklenmedik etkilere veya sorunlara neden olabiliyor. Bu kapsamda, teknik sorunların test ortamında giderilmesi için Avrupa Birliği tarafından ITEA3 TESTOMAT projesi geliştirildi. 3 yıl süren bu projede ülke koordinatörlüğü görevini yerine getirerek süreçleri başarılı şekilde tamamladık. Böylece, sistemsel geliştirmeler ve değişikler sonrasında ortaya çıkabilecek ihtimal sorunlar, test ortamında çözülerek ürün ve hizmetler müşterilere daha sağlam bir zeminde sunulabilmektedir. Ayrıca yaklaşık 10 test mühendisinin yapacağı test işlemleri bu sistemle otomatikleştirilmiş oldu. Böylece aynı testlerin tekrar tekrar yapılmasını gerektiren operasyonel bir yük giderildi, riskler bertaraf edildi ve zamandan tasarruf sağlanarak daha detaylı test sonuçlarına ulaşıldı. Bu gibi iş birliği ve projelere desteklerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmek istiyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yaparak, geleceğin finans ve bankacılık dünyasında müşterilerimize güvenli, kapsayıcı ve inovatif çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bankanın Ar-Ge Merkezi, projeyle ilgili olarak, ITEA standında yer alan farklı ITEA proje standları arasında TESTOMAT projesini temsil ederek Hollanda Amsterdam’da organize edilen Cyber Security & Cloud Expo ve CySAB (Cyber Security Advisory Board) toplantısına da katılım sağlamıştı. Bu etkinlikte siber güvenlik, bulut, nesnelerin interneti, blok zinciri, yapay zekâ ve büyük veri genelinde en son teknolojileri benimseyen ve geliştiren lider markalar katılım göstermişti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19