A101 MARKETLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?

SAMSUNG VE TOSHIBA MARKA TELEVİZYONLAR ALICILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR…

Kavisli ekranı ile şık tasarımlı SAMSUNG 55TU8300 55” 4K Curved Crystal UHD TV dâhili HD uydu alıcısı, bluetooth bağlantısı, 20 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-Fi özelliğiyle Youtube ve Netflix uygulamalarına kolay erişim sağlayarak evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiren televizyon, 2 yıl Samsung garantisi ve 5.699 TL fiyatıyla hem A101 marketlerinde hem de a101.com.tr’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TOSHIBA 43LL2C63DT/43LL2A63DT 43” Full HD Smart LED TV ise dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişinin yanı sıra dâhili Wi-fi özelliğiyle Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına erişim sağlayan harika bir ürün. Oldukça kullanışlı olan bu televizyon; 3 yıl Vestel garantisi ve 3.199 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

25 MART İTİBARIYLA BEYAZ EŞYALAR A101 REYONLARINDA YERİNİ ALIYOR…

Statik soğutma sistemine sahip SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı; 198 L soğutucu ve 42 L dondurucu hacmiyle yiyecekleri güvenle saklarken, sebze ve meyvelerin de taze kalmasını sağlıyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı bulunan çift kapılı buzdolabı; 2 yıl Vestel garantisiyle sadece 1.699 TL.

7 kg yıkama kapasitesi bulunan SEG SCM 7101/ CM 710 Çamaşır Makinesi ise 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama seçeneğiyle birlikte 15 farklı program sunuyor. LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özellikleri sayesinde hayatı kolaylaştıran bu ürün ücretsiz teslimat, kurulum kolaylığı ve 2 yıl garantisiyle sadece 1.699 TL.

VOLTA ELEKTİRİKLİ BİSİKLET A101’DE…

A101, bahar yüzünü göstermeye başlarken bisiklet severlerin dikkatini çekecek harika bir ürünü satışa sunuyor. VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, 3 kademe LED akü seviye göstergesi, “Angel-Eye” gündüz seyir farı, LED ön far ve arka farı, konforlu selesi ve kapaklı ön sepeti ile oldukça kullanışlı bir ürün. 2 yıl garantisi bulunan bisiklet 1.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE BU HAFTA…

HUAWEI Y5 2019 Cep Telefonu haftanın fiyat/performans ürünü olarak A101 reyonlarında yerini alıyor. Bu cazip ürün, 5.71" HD ekranı, MTK MT6761 Quad-core 4x2.0 GHz işlemcisi, 2 GB RAM’i ve 16 GB dâhili hafızasının yanında 3020 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla unutulmayacak kareler yakalamaya olanak sağlayan bu harika ürün, 2 yıl Huawei Türkiye garantisi ve 1.599 TL uygun fiyatıyla bu hafta tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Modayı bileklere taşıyan 1.2 GHz Core işlemcili AMAZFIT VERGE(A1811) GPS’Lİ Konuşma Özellikli Akıllı Saat ise haftanın bir diğer kaçırılmayacak teknolojik ürünü. Çok şık bir dış görünüşe sahip bu ürün; 1.3” AMOLED ekranı, 512 MB RAM’i, 4 GB dâhili hafızası ve 390 mAh pil ömrüne sahip. Bluetooth bağlantısı sayesinde, SMS ve bildirim görüntüleme, müzik dinleme, rehberden arama yapma, hava durumu bilgisi verme özelliklerinin dışında 12 farklı spor takip ve kalori hesaplama modu ile tüm günü verimli geçirmeyi sağlayan akıllı saat, 2 yıl garantisi ve 549 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Evde ve iş yerinde internet kesintisi sorununa çözüm olacak XIAOMI Wİ-Fİ Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 25 Mart itibarıyla tüm A101 marketlerinde yerini alıyor. Kablosuz bağlantısı, 300 Mbps (2.4 GHz) veri aktarım hızı ve 2 harici antene sahip ürün, 2 yıl garantisiyle sadece 99,95 TL.

İnce tasarımıyla dikkat çeken, micro USB, Type-C girişi ve 2 USB çıkışına sahip GOSMART 20.000 mAh Powerbank şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlıyor. 2 yıl garantisi bulunan Powerbank sadece 79,95 TL fiyatıyla bu hafta tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor. Micro USB, Type-C girişi ve 2 USB çıkışına sahip GOSMART 10.000 mAh Powerbank ise 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL.

Oldukça kullanışlı bir ürün olan GOSMART TWS Bluetooth Kulaklık, telefon ile otomatik eşleşme, sesli asistan ve 300 mAh şarj kutusuna sahip. 2 yıl garantisi bulunan bu kulaklık 59,95 TL fiyatıyla satışta.

59,95 TL fiyatıyla dikkat çeken GOSMART Bluetooth Kulaklık; dokunmatik fonksiyonu, otomatik kolay eşleşmesi, sesli asistanı dışında kullanıcılarına 300 mAh şarj kutusu sayesinde 3 saat kesintisiz konuşma süresi sağlıyor.

GOSMART Spor Bluetooth Kulaklık ise spor yaparken müzik dinlemekten keyif alanlar için harika bir ürün. Kablosuz kulaklığı sayesinde oldukça kullanışlı olan kulaklık 2 yıl garantisi ve 34,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

EVİN MİNİK YARDIMCILARI A101 REYONLARINDA YERİNİ ALIYOR…

Yaratıcı kadınların vazgeçilmezi SINGER 14SH654 Overlok Makinesi, iplik takmak için renk kılavuzu, 3 veya 4 iplikle çalışma imkânı, pedalla motor hız ayarı ve daha birçok kullanışlı özelliğiyle 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 999 TL fiyatı ile A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Yiyeceklerin kolayca ısınmasını sağlayan oldukça pratik SAMSUNG MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 800 W motor gücü, 23 L kapasitesi, 6 güç kademesi ve buz çözme moduna sahip. 579 TL fiyatıyla dikkati çeken mikrodalga fırın 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde satışta.

ARZUM AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti bu haftanın kullanışlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 329 TL fiyatıyla dikkat çeken ürün, 1000 W motor gücü, 900 ml kapasiteli ölçü kabı, 1,5 L doğrama haznesi, 5 fonksiyonlu doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma ve el blender'ına sahip. Paslanmaz çelik çırpma telleri ve çift taraflı paslanmaz çelik bıçakları bulunan bu özel set 3 yıl garantisiyle 25 Mart itibarıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Ergonomik tasarımı ve 189 TL fiyatıyla göze çarpan FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge toz torbasız kullanım özelliği ve 1 L toz haznesi sayesinde oldukça kullanışlı. 3 yıl garantisi bulunan ürüne A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den kolayla ulaşılabiliyor.

Hayatı kolaylaştıracak bir diğer küçük ev aleti ise KIWI KK 3323 Cam Su Isıtıcı. Sadece 99,95 TL’den satışa sunulan bu ürün, 2000 W motor gücüne, 1.8 L su kapasitesine, paslanmaz çelik gizli ısıtmaya, susuz çalışmama koruması ve 2 yıl garantiye sahip. Cam su ısıtıcısı tüm A101 marketlerinde satışa çıkıyor.

Her yerde kullanılabilen KIWI KLB 1610 Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 25 Mart itibarıyla A101 marketlerin satışa sunuluyor. 40 W motor gücü, 1,05 L kapasitesi ve 0,45L mini kabı bulunan ürün, 20-30 dakika süren hızlı ısıtması ile oldukça pratik. Kap ve kaşığı ile birlikte satılan sefer tası, 2 yıl garantisi ve sadece 99,95 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine çıkıyor.

Ütü Yapmayı keyifli hale getiren KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü; 2000 W sprey fonksiyonu, 240 ml kapasiteli su haznesi, 33 g buhar püskürtme özelliği yanı sıra farklı renk seçenekleriyle tüm A101 reyonlarında yerini alıyor. Bu harika ürün 2 yıl garantisiyle sadece 99,95 TL.

Tatlı sevenler için KIWI KSM 2405W Waffle Makinesi 89,95 TL uygun fiyatı ile dikkati çekiyor. Tatlı keyfine eve taşıyan makine; 750W motor gücü, yapışmaz kaplı waffle plakaları, aşırı ısınmaya karşı koruması ve emniyet kilitli kapağı ve 2 yıl garantiye sahip.

25 MART HAFTASINDA A101 MARKETLERİNİN KİŞİSEL BAKIM REYONUNDA NELER VAR?

Formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS 1080 Kablosuz Akıllı Banyo Baskül ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. 180 kg maksimum ağırlık, temperli cam, yüksek hassasiyetli sensör gibi özelliklere sahip olan ürün, telefon bağlantısı sayesinde vücut analizini mobil uygulama ile akıllı telefonların ekranına gönderiyor. 2 yıl garantisi ve sadece 89,95 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

0,5mm’ye kadar kısa tüyleri alan APRILLA AEP 7813 Şarjlı Epilatör, bikini bölgesi ve koltuk altı içi ideal bir ürün. Temizleme fırçası ve USB şarj kablosu ile birlikte satılan ürün, 2 yıl garanti ve 79,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinin reyonlarında yerini alıyor.

APRILLA ATR 7021 Kablosuz Erkek Bakım Cihazı saç ve sakal bakımına önem veren erkekler için reyonlarda yerini alıyor. Sadece 59,95 TL fiyatı ile satışa sunulan cihazın, tüm vücut kullanımı için ~0,5 mm cilt koruyucu başlık sistemi, ~3 mm çift yönlü kullanılabilen kılavuz başlığı, temizlik fırçası ve bakım yağı bulunuyor. Su geçirmez özelliği ile duşta kullanım kolaylığı da sunan ürün tüm A101 marketlerinde.

Cildin daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlayan ve sadece 29,95 TL fiyatıyla öne çıkan POLOSMART PSC02 Yüz Temizleme Seti; peeling etkili yüz masaj başlığı, cilt gençleştirici başlığı ve yağlı ciltler için özel fırçası sayesinde günlük bakımı keyifli hale getiriyor.