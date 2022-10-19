A1 Capital Yönetim Kurulu Üyesi Tunçbilek: BIST 100’de 5.970 seviyeleri görülebilir

Hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomi gündemi bir hayli yoğun. Öte yandan Türk sermaye piyasalarında oldukça hareketli geçen bir süreç geride kaldı. Pandemiyle birlikte sermaye piyasalarına dahil olan ve hala yeteri kadar tecrübe kazanamamış bir kitle mevcut. Tüm bu şartlar sağlıklı bir bilgi akışının oluşmasını ve uzman görüşlerinin ulaşılabilir olmasını artık eskisinden daha gerekli kılıyor. Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital de bu doğrultudaki çalışmalarına devam ediyor. Aracı kurumun Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Tunçbilek, üçüncü çeyrek bilançolarının da yaklaştığı bu dönemde piyasalara ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşıyor.

BIST 100’ün 5.970 seviyelerini görmesi muhtemel

Ekim ayının sonuna doğru bilançolar açıklanmaya başlıyor. Bence bu bilanço döneminde olumlu sürprizler göreceğiz. Yüzde 90 ihtimalle enflasyon artışından kaynaklı olumlu yansımalar olacaktır. Dolayısıyla cirosu artan şirketlerde de alımlar gerçekleşecektir.

BIST 100 endeksinin ise önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 5.970 seviyelerine gitmesi muhtemel görünüyor. Geçtiğimiz ay bankacılık tarafında yaşanan hareketlerde biraz geri çekilme yaşandı. Fiyatlar tekrar oturuyor. Kısa bir dinlenme sürecinden sonra bilançosu iyi gelen bazı bankacılık hisselerinin tekrar hareketlenmesini bekliyorum. Ama bu hareketler geçen ayki gibi agresif ve şiddetli olmayacaktır.

Yurt dışından gelen haberler artık bizi etkilemiyor

Yurt dışından gelen haberlere bir yıldır çok alıştık. Artık bizi pek etkilemiyor. Türkiye’nin ekonomisi çok özgün ve ayrışık. Biz ekonomik olarak bir Avrupa ülkesi sayılmıyoruz. Baktığımız zaman sanayi ve tüketim malları açısından dışarıya bağımlı durumdayız. Ancak içeride sıcak para sahibi yabancı da pek kalmadı. Doğrusu olmasını da ben tercih etmem. Çünkü sıcak para çok hızlı gelebildiği gibi çok hızlı da çıkabiliyor. Çıkarken de bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi kıra döke çıkıyor. Yabancılar tekrar geldiği zaman endeks umarım çok primli olur ki böylece elimizden ucuza hisse almamış olurlar.

Avrupa’da fabrikalar üretimi geçici olarak durdurabilir

Petrol fiyatları direkt sanayi sektörüne yansıyan bir etken. Ama bu petrol ve enerji fiyatlarındaki hareketler daha başka sorunları da beraberinde getiriyor. Burada yaşanan artışlar doğrudan maliyetleri artırıyor. Maliyetler artınca da bazı üreticiler üretimden vazgeçiyor. Belki bu kış Avrupa’da birçok fabrika üretimi geçici olarak durduracak. Bu da Avrupa borsalarında büyük sıkıntıya yol açacaktır. Bize bir şey olmaz. Biz alışığız. Bizde petrol ve petrole dayalı hammadde fiyatları hep artar. Türkiye ekonomisi ve Türk halkı da bu tarz durumlara kolay adapte olabiliyor. Ama ABD ve Avrupa böylesi enflasyonlara alışık değil.

Yatırımcılar borsa yükseliş trendindeyken sürekli işlem yaparak pozisyonlarını bozmasın. O trendin sonuna kadar taşısınlar. Güvenli bir hisse senedi bulup, endeksin zirve noktasına kadar beklesinler. Çok işlem yapmasınlar, çok hisse değiştirmesinler, kredili işlem yapmasınlar, tüyo ile yatırım yapmasınlar