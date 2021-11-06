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93 yıllık fırında yapılan ekmekler il dışına gönderiliyor

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşının ilk dükkanı olarak bilinen ve 93 senedir hizmet veren Çarşı fırınında yapılan ekmekler ve yemek çeşitleri, vatandaşların beğenisine sunulurken, Elazığ’a özgü yapılan ekmek çeşitleri de pişirilerek, kargo ile il dışına gönderiliyor.

Ekonomi 06.11.2021, 12:37
93 yıllık fırında yapılan ekmekler il dışına gönderiliyor

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşının ilk dükkanı olarak bilinen ve 93 senedir hizmet veren Çarşı fırınında yapılan ekmekler ve yemek çeşitleri, vatandaşların beğenisine sunulurken, Elazığ’a özgü yapılan ekmek çeşitleri de pişirilerek, kargo ile il dışına gönderiliyor.

Elâzığ’da 1928 yılında Ermeniler tarafından yapılan ve tarihi Kapalı Çarşının ilk iş yeri olma özelliğini taşıyan ‘Çarşı Fırını’, 93 senedir hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi fırında, kente özgü yağlı ve peynirli ekmek üretiliyor. Hem tarihi hem de lezzeti bakımından gerek Elazığ halkı gerekse kente gelen misafirlerin mekanı olmuş durumda olan 93 yıllık ‘Çarşı Fırında’ üretilen lezzetlerin ünü il sınırlarını aştı. Fırında üretilen yöresel ekmekler vatandaşların talepleri doğrultusunda paketlenip kargolar ile il dışına da gönderiliyor.

Tarihi Kapalı Çarşıda 93 yıllık fırında çalışan 55 yaşındaki Mustafa Hayta, 22 yıldır bu iş yerinde çalıştığını söyledi. Hayta, "Çalıştığım iş yeri 1928’de yapılmış. Daha sonrada dükkanlar etrafına yapılmıştır. Çalıştığımız yer çarşının ilk dükkanlarından biridir. Bu fırın yapıldıktan sonra bu çarşıda fırının etrafında dükkanlar yapılmaya başlamış ve 1930’da dönemin valisi ve belediye başkanı tarafından üzeri kapatılarak Kapalı Çarşı olarak hizmet vermeye devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Fırınımıza özgü yağlı ekmeğimiz var. Yaklaşık 90 küsur yıldır bu şekilde bu lezzet bu tat devam etmektedir. Yaptığımız ürünleri kargoyla gönderme ihtimalimiz var ve gönderiyoruz. Yaptığımız normal ekmeğin farklı bir lezzeti var. Bizim müşterilerimizin genelde çoğu dışarıdan gelir, dışarıya çalışırız” diye konuştu.

50 seneden beri Elazığ Tarihi Kapalı Çarşı’daki fırından alışverişini yaptığını belirten Mehmet Şengül,“1965’ten beri Elazığ’da esnaflık yapıyorum. Bu fırına 50 seneden beri gelip gidiyorum lezzetli ekmek yaparlar. Personelleri devamlı çok anlayışlı kişilerdir. Babaları, dedeleri benim arkadaşlarımdır. Ekmeğimizi ve yemeklerimizi de her zaman burada yaptırıyoruz kendilerinden memnunuz” dedi.

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