9 yılı 8 bin kare ile 7 saniyeye sığdırdılar

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 9 yıl önce başlanan Yusufeli Barajı’nında çalışmalar sona gelindi. 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutma işlemine hazırlanıyor.

Barajı’nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı. Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Beton dolgu gövde imalatı ise geçtiğimiz yıl tamamlandı. Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton döküldüğü barajın gövde yüksekliği, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gün gün kayıt altına alındı. Baraj inşaatının temelden itibaren 10 kamerayla farklı açılardan sabitlenerek kayıt altına alındı. 9 yıl süren çekimlerde, yaklaşık 600 bin kere fotoğraf çekildi.

Çekilen bu fotoğraflar içerisinden her açı için 800 toplamda ise 8 bin fotoğraf seçilerek birleştirilerek time lapse tekniğiyle görüntüler elde edildi.

Farklı zamanlarda barajın son hali time lapse tekniğiyle paylaşılırken, son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından barajın 9 yıllık çalışmasını 7 saniye şeklinde hazırlanan time lapse tekniğiyle paylaştı. Paylaşım büyük ilgi görürken, devasa projenin 7 saniyelik çalışması gururlandırdı.