banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı

81 ilde 103 ‘engelsiz mağaza’ hayata geçirildi

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan şirketin engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor. Mağazalarda ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.

Ekonomi 11.05.2022, 13:15
81 ilde 103 ‘engelsiz mağaza’ hayata geçirildi

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan şirketin engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor. Mağazalarda ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.

Turkcell, toplumun tüm kesimini kapsayan erişilebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için faaliyetlerini sürdüren şirket, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ projesini hayata geçirdi. Bünyesindeki yeni nesil mağazaları engelli kullanıcılara özel olarak kurgulayan şirket, böylece teknolojik çözümlerini engelsiz mağazalarında da sergileyecek.

“Engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk”

Turkcell çözümlerini tüm satış kanallarında kullanıcılarla buluşturduklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Şirket olarak her noktada nitelikli hizmet verirken, mağazalarımıza yaptığımız tüm yatırımlarda, yenilikçi ürün ve servislerimize erişimde kimseyi geride bırakmıyoruz. Telekomünikasyon sektöründeki öncü rolümüzü, toplumun her kesimine hitap eden ve sosyal bariyerleri ortadan kaldıran projelerimizle daha da güçlendiriyoruz. Hem kapsayıcı hem de erişilebilir satış stratejilerimizin bir sonucu olan ve Aralık 2020’de İcra Kurulu onayıyla GSMA Erişilebilirlik Prensipleri’nin arasına eklenen engelsiz mağaza projemizle, engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk. İçerik konusunda zengin ve ülke geneline yayılmış ‘teknoloji mağazası’ anlayışımız sayesinde engellilerin yaşam alanlarını kapsayıcı desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"Yeni nesil mağazalar engelli bireylere özel yeniden kurgulandı"

Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve erişilebilirlik uygulamalarının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini gözettiklerinin altını çizen Özdal, sözlerine şöyle devam etti: “Halihazırda faaliyet gösteren yeni nesil mağazalarımızı, engelli bireylere yönelik yeniden kurguladık. Bu kapsamda 81 ilde belirlediğimiz 103 engelsiz mağazada engellileri tam donanımlı erişilebilir çözümlerle buluşturduk. Bu vesileyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda erişilebilirliğe dair önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor; tüm engelli müşterilerimizi engelsiz mağazalarımızdaki son teknoloji ürünleri ve dijital servis uygulamalarımızı deneyimlemeye davet ediyoruz".

Mağazalarda kullanıcıları neler bekliyor

Şirketin engelsiz mağazalarında vitrinde ‘engelsiz mağaza ikonu’ yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken yine işitme engellilere, görüntülü çağrı merkezi çalışanları tabletinden bağlanarak destek verebiliyor. Bedensel engelliler için de çözümler barındıran mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor.

Mağazalarda çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor. Bu kapsamda şehit yakınları, gazi ve engelli müşterilerin tarifelerden yüzde 25 indirimli yararlanabileceğini anlatan videolar, mağaza içerisindeki ekranlarda detaylandırılıyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
21°
açık