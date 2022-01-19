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8 yıldır kapı kapı dolaşıyor, belediyenin gelir ve giderlerini anlatıyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Turgut Özdem, 8 yıldır belediyenin gelir-gider bütçesine ilişkin dökümleri vatandaşlara dağıtarak, verdiği "şeffaf yönetim sözü" vaadini yerine getiriyor.

Ekonomi 19.01.2022, 09:55
8 yıldır kapı kapı dolaşıyor, belediyenin gelir ve giderlerini anlatıyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Turgut Özdem, 8 yıldır belediyenin gelir-gider bütçesine ilişkin dökümleri vatandaşlara dağıtarak, verdiği "şeffaf yönetim sözü" vaadini yerine getiriyor.

Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, her yıl ocak ayında bir önceki yılın gelir ve gider bütçesini vatandaşlarla paylaştı. Belediye Meclis Üyeleri ve Zabıta ekipleri ile birlikte çarşı-pazar dolaşan Özdem, belediye bütçesinden harcanan paralar hakkında vatandaşları bilgilendirerek, göreve gelirken vatandaşa şeffaf yönetim anlayışı sözü verdiklerini belirtti. Şeffaf belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve yerel yöneticilerden biri olan AK Partili Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yılda ilçeye 350 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

"Bütçemizi 18 kat büyüttük"

Belediyenin bütçesini 8 yılda 1 milyondan 18 milyona çıkarttıklarını dile getiren Özdem, şunları kaydetti:

"2021 yılının gelir ve gider hesap cetvelleri hazırladık. Belediye meclis üyelerimiz ve ilgili personellerimiz ile birlikte bu sene 8’incisi olan gelir ve gider hesap cetvellerimizi Delice ilçemizin haneleriyle esnaflarıyla paylaşmanın gururunu yaşadık. Seçilmeden önce vatandaşlarımız söz vermiştik. Burası hiçbir şeye kapalı değil, burası sizin tamamen gözetiminiz ve denetiminiz altında ve size hizmet etmek için adayız demiştik. Rabbime şükürler olsun ki geldiğimiz noktada 1 milyondan Delice Belediyesi’nin bütçesini 18 milyona çıkartmış bulunduk. 18 kat büyütmüşüz."

"350 milyon liralık yatırım yaptık"

Bu bütçenin büyümesindeki en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyleyen Özdem, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a onun yol arkadaşı olmaktan onunla siyaset yapmaktan mutlu olduğumu dile getiriyorum. Bize vermiş olduğu yardımlardan ve desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can’da gece-gündüz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerek il teşkilatımız ilçe teşkilatımız gerekse belediye personellerimiz ile birlikte bu Delice ilçemize yaklaşık 8 yıl içerisinde 350 milyon liralık bir yatırım seferberliğini hep birlikte yaptık" dedi.

"Yeni hedef parolamız, istihdam alanları"

Huzurlu ve güzel bir ilçede yaşadıklarını dile getiren Özdem, "Delice ilçemizin elbette eksiği yok diyemem ama bugün başladığımız ve geldiğimiz nokta arasında büyükşehirler de ne varsa şu anda Delice’mizde de o var. İnşallah bundan sonraki süreçteki yeni hedef parolamız, istihdam alanları. Çünkü altyapısı ile yeşil alanı ile tesisleri ile bitmiş ve güzel bir Delice var, huzurlu bir Delice var" diye konuştu.

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