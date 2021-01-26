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8 yaşından beri bu işi yapıyor

Gaziantep’te yaşayan sedef kakmacılığı ustası Adem Bıyık, 8 yaşında başladığı baba mesleğini 30 yıldır yapmaya devam ediyor.

Ekonomi 26.01.2021, 13:51
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8 yaşından beri bu işi yapıyor

Gaziantep’te yaşayan sedef kakmacılığı ustası Adem Bıyık, 8 yaşında başladığı baba mesleğini 30 yıldır yapmaya devam ediyor.

Dünyada sadece Gaziantep’te yapılan sedef kakma sanatının son temsilcilerinden olan Adem Bıyık, 8 yaşında başladığı baba mesleğini 30 yıldır sürdürmeye devam ediyor. Ahşap oyuklar içine konulan sedef, hem görüntüsü hem de kalitelisiyle çok sayıda vatandaş ve turistin gözdesi olmaya devam ediyor. Sedef ve kakma sanatının bir arada kullanılarak yapılan eserlerin fiyatları ise işçiliğe göre değişiyor.

"Bu işe küçük yaşta başlamak lazım”

8 yaşında bu işe başladığını ve babadan oğula geçen bir meslek olduğunu belirten Sedef Ustası Adem Bıyık, “Sedef kakmacılığının yapılabilmesi için çekirdekten yetişmek lazım. Bu işe küçük yaşlarda başlanması lazım. Biz de bu mesleği küçük yaşlarda babamızdan öğrendik. Dünyada sadece sedef kakmacılığı Gaziantepliler yapar. Ben bu işe 8 yaşında başladım, yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği olduğu için severek yapıyoruz. Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Babamdan öğrendim. Babadan oğula geçen bir meslek ama ne yazık ki bu mesleğin son temsilcileriyiz” dedi.

“Pandemi biter ümidiyle çalışmalara devam ediyoruz”

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle turist sayısının azaldığını ifade eden Sedef Ustası Adem Bıyık, pandeminin bitmesini dileyerek, “Sedef kakmacılık dünyada en çok beğenilen ev aksesuarıdır. Ömrü uzundur. Aldığınız ürünler yaklaşık 20-30 yıl evinizde kalabilir. Hem kalitesi hem de görüntüsüyle uzun süre kullanılabilir. Yapımında ceviz ve gürgen ağaçlarını kullanıyoruz. Bu ağaçlarımızda ya fırınlanmış olacak ya da 20-30 yıl kurumuş olacak. Sedef kakmacılığından yapılanlar ürünleri elbette vatandaşlarımız tercih ediyor ama en çok yabancılar ilgi gösterip tercih ediyorlar. Eğer pandemi olmasaydı sedef kakmacılığa turistlerden yoğun ilgi vardı. Pandemi öncesi dışarıdan gelen çok sayıda turist vardı. Onlar bizim sanatımıza çok ilgi gösteriyorlardı. Pandemiden dolayı turistler gelmiyor. Bizde inşallah bir gün işler açılır ümidiyle daha güzel ve eşsiz ürünler üretmeye devam ediyoruz. İnşallah pandemi biter ve bizde yeni eserlerimizle turistlere yönelik hizmetlerimize devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatı işçilik belirler”

Sedef kakma ürünlerinde fiyatı belirleyen en önemli faktörün işçilik olduğunu söyleyen Sedef Ustası Adem Bıyık, “Fiyat aralıklarımız uygun durumda. 3 yıldır ürünlere zam yapmıyoruz. Malzemeci malzemeye zam yapıyor ama zanaatkar eserine zam yapamıyor. 50 TL’den başlıyor ürünlerimiz boyutu, kullanılan malzeme ve işçiliğine göre fiyatlar artış gösteriyor. 100-150-200 TL gibi ebatlarına, malzeme ve işçiliğe göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Bizim meslekte emek ne kadar çoksa fiyat o kadar yüksek olur. Eğer işçilik sade ise fiyat uygun olur. Bizim meslekte fiyat daha çok emeğe bağlıdır. Bir eseri 50 TL’ye de alabilirsiniz yine aynı eseri 150 TL’ye de alabilirsiniz. 150 TL olan eser 50 TL olan esere göre daha yoğun bir işçilik geçirmiştir. Dediğim gibi bu meslekte fiyat konusunda en önemli faktör işçilik, zanaattır” diye konuştu.
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