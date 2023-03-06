8 depremzede mesleğine uygun işe yerleştirildi

Zonguldak’ta, deprem bölgesinden şehre gelen 70 depremzededen 8’i mesleğine göre işe yerleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne bağlı meslek danışmanları tarafından iş gücünün artırılması amacıyla, deprem bölgesinden kente gelen, KYK ve misafirhanelerde kalan 5 bin 869 depremzede ziyaret edildi. Ziyarette, depremzedelere çalışılıp çalışmak istemedikleri konusunda sorular soruldu. 71 depremzede ise çalışmak istediğini ifade etti. Talep doğrultusunda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından depremzedelerin 8’i mesleklerine göre işe yerleştirildi.

İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, "Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde can kaybı ve hasara neden olan deprem felaketine maruz kalan vatandaşlarımızdan ilimize gelen afetzedelerin iş gücüne katılması, hayatlarının idamesinin sağlanması ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla işe yerleştirilme sürecinin iş birliği içinde yürütülmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından, ilimizde bulunan KYK yurtlarına, çeşitli kurum ve kuruluşların misafirhanelerine yerleştirilen afetzedeler ziyaret edilerek, çalışma isteğinde bulunanların iş talepleri alınmakta ve kişilerin, yaş, cinsiyet, eğitim, meslek vb. bilgileri kaydedilerek bir havuz oluşturulmaktadır. İlimizde bulunan ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları ve organize sanayi müdürlükleri ile iş birliğinin sağlanması amacıyla İl Müdürümüz Okan Şentürk, İl Müdür Yardımcımız Sinan Karademir, Şube Müdürlerimiz Özgür Tanrıverdi ve Ayfer Yazıcı tarafından odalar ziyaret edilerek bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde tüm sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları ve organize sanayi müdürlükleri konuya aynı hassasiyetle yaklaşmış ve deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızı istihdamını sağlayabilecek açık iş pozisyonu bulunan odalara bağlı işverenlerimizin iş gücü taleplerini İl Müdürlüğümüze bildirilmesi durumunda açık iş pozisyonu ile iş arayan havuzumuzda yer alan afetzede iş arayanların eşleştirilmesi yapılarak, ilgililerin istihdamlarının sağlanmaya çalışılması hususunda karar alınmıştır" dedi.