7’nci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı

Erdemir tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması” için başvurular 15 Mart’ta başladı.

Çelik üreticisi Erdemir tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve her yıl düzenlenecek olan “Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması” için başvurular 15 Mart’ta başladı. Başvuruların 30 Mart 2022 tarihine kadar süreceği yarışmaya katılmak için gerekli şartlara şirketin resmi internet sitesi adresinden ulaşılabilecek. Şirket, gençlerin sanat eğitimlerine katkı sağlayarak onları üretmeye teşvik etmeyi amaçladığı “Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması” ile kendi ürettiği çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerini sanat yoluyla göstermeyi hedefliyor.

Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler yarışmaya katılım sağlayabilecekler. Bu yıl “Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek yarışma ile genç sanatçılar, bu kavramı kendi perspektifleri üzerinden çelikle buluşturup sanata dönüştürecek. Genç yeteneklerin çelikten ürettikleri heykeller, her yıl olduğu gibi yarışmanın sonunda Tophane-i Amire Kültür Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda düzenlenecek sergilerle sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Son katılım 30 Mart

Yarışmaya şirketin internet sitesi üzerinden 30 Mart tarihine kadar başvuran öğrenciler, 20 Mayıs tarihine kadar eserlerini belirtilen adrese göndererek yarışmaya katılım hakkı sağlayabilecekler. Şirketin malzeme desteğiyle beraber projelerinin üretimini gerçekleştirecek olan öğrenciler, yarışma sonuçlarını jüri değerlendirmesinin ardından Tophane-i Amire Kültür Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda gerçekleştirilecek sergi açılışında öğrenebilecek.

Gençleri sanata daha çok teşvik etmek için yarışma her yıl düzenlenecek

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin merakla beklediği yarışmaya bugüne kadar 500’den fazla öğrenci katılım gösterdi. Geçmişte iki yılda bir gerçekleştirilen yarışmanın, öğrencilerin yoğun ilgisi üzerine 2021 yılından itibaren her yıl düzenlenmesine karar verildi. Şirket bu yarışmayla Türkiye’de heykel sanatının gelişmesinde rol oynayacak genç yetenekleri destekliyor ve sanat eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrenciler ödüllerle buluşacak

Yarışmanın birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL ve üçüncüsüne ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Jüri tarafından değerlendirilip seçilen diğer eserlerden 5’ine 5 bin TL değerinde Mansiyon Ödülü, 5’ine 4 bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü 5’ine de 4 bin TL değerinde Erdemir Özel Ödülü verilecek.