77 il ihracatını artırdı

Ocak-kasım döneminde ülke genelinde 77 il ihracatını artırma başarısı gösterirken, sadece 4 kent geçen yılın aynı dönemine göre geride kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemi ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,89 artarak 185 milyar 972 milyon dolar oldu. İlk 11 ayda ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 15,6 milyar dolarla Kocaeli, 13,6 milyar dolarla Bursa, 11,1 milyar dolarla İzmir, 9,1 milyar dolarla Gaziantep, 8,4 milyar dolarla Ankara, 4,7 milyar dolarla Manisa izledi.

Sakarya 4,6 milyar dolar, Denizli 4,1 milyar dolar, Hatay 3,5 milyar dolar, Konya 2,7 milyar dolar, Kayseri 2,6 milyar dolar, Mersin 2,3 milyar dolar, Adana 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde sadece iki kentin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı. Bayburt'tan 44,5 bin dolar, Tunceli'den 325 bin dolar ihracat yapıldı.

Devler ligindeki en yüksek artış Samsun'dan

Yılın 11 ayında 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren 20 kent arasında en yüksek artış yüzde 74,8 ile Samsun'da gerçekleşti. Bu kentten yapılan ihracat 1 milyar 136 milyon dolara ulaştı.

En çok ihracat yapan kentler listesinde yüksek artış gösteren iller arasında Samsun'u yüzde 64,3 ile Kahramanmaraş, yüzde 63,1 ile Hatay, yüzde 43,7 ile Denizli, yüzde 43,65 ile Kocaeli, yüzde 41,6 ile Kayseri takip etti.

Konya'nın ihracatı yüzde 39,1, Tekirdağ'ın yüzde 38,8, Adana'nın yüzde 34,8, İstanbul'un yüzde 33,4, Antalya'nın yüzde 30,1, Gaziantep'in yüzde 19,45 artış gösterdi.

Tüm iller arasında yükseliş zirvesi Bayburt ve Çorum'un

Söz konusu dönemde tüm iller arasında ise ihracatını en çok artıran il yüzde 2.366 ile Bayburt oldu. Onu yüzde 241 ile Çorum, yüzde 107 ile Elazığ, yüzde 105,7 ile Yalova izledi.

İhracat artışı Osmaniye'de yüzde 104,5, Nevşehir'de yüzde 93,9, Karabük'te yüzde 86,4, Zonguldak'ta yüzde 85,3 olarak gerçekleşti.

Kilis'in ihracatı yüzde 78, Kırıkkale'nin yüzde 77,8, Gümüşhane'nin yüzde 73,4, Bitlis'in yüzde 65,6, Aksaray'ın yüzde 56,4 Tunceli'nin yüzde 56,2, Hakkari'nin yüzde 54,2, Yozgat'ın yüzde 54, Amasya'nın yüzde 53,7, Burdur'un yüzde 53,6, Uşak'ın yüzde 52,2 arttı.

Sadece 4 ilde ihracat geriledi

Ocak-kasım döneminde sadece 4 ilin ihracatında düşüş görüldü. Bu alanda başı yüzde 42,5'lik gerilemeyle Muş çekti.

Onu yüzde 9,2 ile Erzurum, yüzde 4,1 ile Sivas, yüzde 1,32 ile Artvin takip etti. Bartın'ın ihracatı ise sadece yüzde 0,48'lik artış gösterdi.