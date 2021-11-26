7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflerin ilk taksit ödemesinde son tarih 30 Kasım 2021

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaretinde konuşan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, 7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflerin peşin ve ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2012 tarihinde sona erdiğini hatırlattı.

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. SGK İl Müdürü Ünal Kaya, 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflere yönelik açıklamalarda bulundu. Ünal Kaya, yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin zor durumda kalmaması için peşin ve ilk taksit ödemelerini 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiğini söyledi. Kaya ayrıca, kanun kapsamında ilk iki taksitin de düzenli ödenme zorunluluğunun olduğunu belirtti.

“Sigortalı işçi çalıştıran hem kendi hem de ülkesi kazanır”

Ziyaretinde kurumun diğer hizmetlerinden de bahseden Kaya, “Bilgilendirme ve Rehberlik dahilinde kurumumuzun uygulamış olduğu teşviklerle, ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak, kayıtlı istihdamı arttırmak amacıyla 17 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı devletimiz tarafından karşılanmaktadır” dedi. Kaya ayrıca, kayıt dışılık ile mücadele kapsamında sigortalı işçi çalıştırmanın öneminden ve yaptırımlarından da bahsederek, “Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır” ifadesini kullandı.