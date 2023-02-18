72 milyar TL destek! Üç kamu bankasından depremzedelere kolaylık

Üç kamu bankasının deprem bölgesine yardımları 72 milyar TL'yi buldu. Ziraat Finans Grubu, deprem bölgesine 35 milyar liralık destek sağladı. Sosyal medya hesabından afetzede vatandaşlar için sağlanan yardım ve destek paketleri ile ilgili bilgi veren Ziraat Bankası, grup olarak AFAD'a 21 milyar TL nakdi bağış yapıldığını bildirdi. Banka, deprem bölgesindeki illerde bulunan gerçek kişiler ile KOBİ'lere kullandırılan kredi borçlarını ve taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz erteledi. 2023'te bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini de almayacak.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 6 AY ÖDEMESİZ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeye kadar, KOBİ ve çiftçilere ise 1 yılı ödemesiz 36 ay vadeye kadar destek paketleri oluşturdu. Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımladı. Banka, hayatını kaybeden vatandaşların da borcunu sildi. "Bir Bankadan Daha Fazlası olmanın gereğini yerine getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

HALKBANK'TAN 16 MİLYAR TL

Halkbank da deprem bölgesine özel 7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecek. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsiz 5.000 TL nakit avans tanımlandı. Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteleyen Halkbank, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 6 ay süre ile faizsiz olarak erteledi.

VAKIFBANK'TAN 21 MİLYAR TL

VAKIFBANK tarafından yapılan açıklamada da Vakıfbank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL destek sağlandığı bildirildi. AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapıldığı kaydedilerek, kredi ödemelerinin 6 ay süre ile faizsiz ertelendiği, 250 bin liraya kadar olan tarım kredilerinin talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz ertelendiği duyuruldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının bilindiği belirtilerek, kredi destek paketleri ile finansman sağlandığı, tüm kredi kartı müşterilerine faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandığı vurgulandı.

KREDİ BORÇLARI SİLİNİYOR

Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ildeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ) müşteriler de bu imkândan yararlanacak. Bankanın açıklamasında şöyle denildi: "Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm müşterilerimizin (Bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz. Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar, KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk."