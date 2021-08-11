700 bin kamu işçisine müjde! Anlaşma sağlandı; işte yapılacak zam oranı

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Bakan Bilgin: Çalışanları Enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sendika temsilcileri ile birlikte yaptığı açıklamada, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir" dedi.

Taşerondan kadroya geçenlere 500 TL seyyanen zam

Bakan Bilgin, taşerondan kadroya geçirilen ve asgari ücret seviyesinde maaşla çalışan işçilere 500 TL seyyanen zam yapıldığını açıkladı. Taşerondan kadroya geçen işçiler diğer artışlardan da faydalanacak.

Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 21 zam

Bakan Bilgin, "Birinci altı ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 ve enflayon farkı olmak üzere yüzde 21'lik zamma ulaştık" dedi. Bilgin, bunun bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27.17 olacağını söyledi.

Türk-İş ve Hak-İş talepleri ortak belirlemişti

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.