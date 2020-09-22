“70 kuruşa mal edilen domates tarlada 40 kuruş”

GÜRER, DOMATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI GÜNDEME GETİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ve Altunhisar ilçelerinde domates ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin kilosunu 70 kuruşa mal ettiği domatesi, 40 kuruşa bile satamadığını belirtti.

MALİYET 70 KURUŞ, SATIŞ 15 KURUŞ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Domates üreticilerine bir dokunduk bin ah işittik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘nerede bir boşluk bulursanız ekin’ sözüne karşılık pandemiye rağmen borçlanarak domates eken çiftçiler, ne yazık ki tüccarlar ve şirketlerin insafına terk edilmiş durumda. 70 kuruşa mal ettikleri domatesi, 30 kuruşa bile satamıyorlar. 15 kuruş da toplama parası veriyorlar. Böylece domatesi 15 kuruşa satmış oluyorlar. Domates üreticisi perişan” diye konuştu.

HANİ ALIM GARANTİSİ VARDI?

Bazı bölgelerde sözleşmeli ürün modeli uygulandığını ve tarla ekimi yapılmadan anlaşmalar olduğunu ancak ürün bol olunca o firmalarında fiyat düşürmek için üreticiyi boğduğunu, belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu modele göre, domates üretimi yapan çiftçiye alım garantili destek verilecekti. Öyle görünüyor ki maalesef böyle bir destek dahi çiftçi aleyhine döndü. Çiftçiler, alım garantisi veren fabrikaların ürünün alımını geciktirerek, fiyatın daha da aşağı düşmesini beklediğini iddia ediyorlar. Pandemi sürecine rağmen borçlanarak üretim yapan, alın teri döken çiftçinin, alıcının insafına bırakılması üzüntü verici” şeklinde konuştu.

TEZGÂHTA FİYAT FIRLIYOR

Gürer, domates ihraç edebilen ülkemizde özellikle büyük kentlerde vatandaşın pahalı domates aldığına vurgu yaparak, “Ne tezgâhta domates ucuzluyor ne de salça fiyatları düşüyor. Üretici para kazanmıyor. Tüketici pahalı ürün alıyor. İhraç edilebilen domates, salça yapılarak veya kurutularak da değer buluyor ama plansızlık tarımda devam ediyor. AKP iktidarı tarım politikaları ile üreten de tüketen de sorun yaşamaya devam ediyor. İktidar seyrediyor. Ürün tarlada kalıyor. Olacak iş değil” dedi.

ÜRETİCİNİN SESİNE KULAK VERİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, olgunlaştıktan sonra kısa süre içinde pazarlanması gereken domatesin, tarlada artık çürüme aşamasına geldiğine de dikkat çekerek, “Tarım Bakanlığı, üreticinin feryadına kulak vermeli ve tarım kredi kooperatifi de en azından maliyetini karşılayacak bir fiyatla alım yaparak, üreticinin mağduriyetini gidermelidir. Zor durumda olan üreticinin sesine iktidar kulak vermelidir. Serbest piyasa ekonomisinde çiftçi her alanda boğulmaktadır. İlaç, gübre, tohum, yem fiyatları yükselir, maliyetler artarken ürünün pazarlanma aşamasında fiyatının baskılanması çiftçiyi nefes alamayacak duruma getirmiştir. Üreticide pahalı ürün ile mağdur kılınmakta ve serbest piyasa ekonomisinde aracılar daha çok kazanmaktadır. İthalata bağımlı olan ürünler yanında ihraç edilen ürünlerde de üreticinin mağdur edilmesi tarımı içten içe yok olmaya götürmektedir” diye konuştu