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7 trilyon dolarlık helal pazarının paydaşları İstanbul’da bir araya geldi

Küresel büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal pazarının paydaşları, İstanbul’da düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo’da bir araya geldi.

Ekonomi 25.11.2021, 15:08
7 trilyon dolarlık helal pazarının paydaşları İstanbul’da bir araya geldi

Küresel büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal pazarının paydaşları, İstanbul’da düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo’da bir araya geldi.

Dünyanın en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen Dünya Helal Zirvesi 7’nci kez düzenlendi. Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkan Yardımcısı Emre Ete, “Helalin olduğu her yerde emeğin ve alın terinin var olduğunu hep birlikte tüm dünyada temsile devam edeceğiz. Bu kapsamda başta insanlık trajedisi yaşanan ülkelerinden zulümden kaçıp ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci kardeşlerimiz olmak üzere zulmün var olduğu her yere helal itirazımızı her fırsatta devam ettireceğiz. Dünya nüfusunun yüzde 24’ü yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında hak ve hakkaniyet için ortak hareket edebilme kabiliyetlerinin ve dayanışmalarının artması ekonomik bağlamda birbirini desteklemesi 7 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmalara devam edeceğiz. Helal bakışın olduğu yerde barış vardır. Sömürgecilik yerine kazan kazan vardır” dedi.

“Müslüman ülkelere 10 ayda 46 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti”

Türkiye’nin Müslüman ülkeler ile yapmış olduğu ticaretten bahseden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye’nin, Nüfusunun yüzde 50’den fazlası Müslüman olan 46 ülkeye ihracatı, 2021 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu ülkelere ihracatın toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 25 seviyesinde. Çoğunluğu Müslüman olan, Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinin merkezinde bulunan Türkiye için, Bu rakamın ve bu oranın çok daha yüksek olması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuar ve zirve gibi organizasyonlarla, İslam dünyasındaki ticaretin önü daha çok açılacaktır” şeklinde konuştu.

7 trilyon dolara ulaşan helal pazarı paydaşlarının buluştuğu zirve 4 gün boyunca devam edecek.

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