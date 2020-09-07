7 Eylül Pazartesi fındık fiyatları ne kadar? Güncel fındık fiyatları

Binlerce kişi fındık kaç lira? sorusunu sorarak yanıt arıyor. 7 Eylül Pazartesi fındık fiyatları kaç lira? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları nda son durum ne?

İşte il il güncel fındık fiyatları. Ordu , Samsun , Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları .

7 Eylül Pazartesi günü fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatlarında son durum ne?

7 Eylül Pazartesi fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 19,25 TL - 22,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 19,25 TL - 22,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 22,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,30 TL - 21,95 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 21,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL