“6’ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı

Türkiye’nin önde gelen ekonomi buluşmalarından olan ve her yıl önemli isimleri ve kurumları bir araya getiren 6’ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

‘’Küresel Değer Zincirleri’’ ana temasıyla düzenlenecek 6’ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi İstanbul Ekonomi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri düzenlenen basın toplantında bir araya geldi. Zirve bu yıl ‘Kalyon PV’ ana sponsorluğunda 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Zirve’de Küresel Değer Zincirleri, Social Upgrading, Küresel Taşımacılığın Geleceği Elektrikli Araçlar, Yerelden Küresele Turizmde Değer Yaratmak, Enerji ve Enerji Dönüşümünde E-mobilitenin Yeri, İhracat Odaklı Ekonomide Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sağlıkta İnovasyon, Dijitalleşme, Göç ve Barınma Sorunları, Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Yeşil Ekonomide Değişim ve Dönüşüm Fırsatları panel başlıkları ele alınacaktır. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği(KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Kibar Enerji, Shneider Electric, Mersin - Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat’ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşecektir.

“İstanbul Ekonomi Zirvesi, 2023 yılından itibaren Berlin’de gerçekleşecek”

Sürdürülebilir kalkınma için, doğayı ve çevreyi değiştirmeden gelişimi yönetmek gerektiğini vurgulayan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, “Çevre dostu ve fosil yakıtların aksine, tükenmeyecek olması sebebiyle yenilenebilir enerji üretimini büyütmek gerekiyor. Güneş enerjisini çeşitli paneller ve sistemler ile elektrik ya da ısıya çevirmek dünyamızın geleceği için hayati öneme sahiptir. Şüphesiz enerji ve su tüketiminin azaltılması, daha çevreci eylem ve taleplerin olması iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bireysel olarak yapılabileceklerden bazılarıdır. Küresel değer zincirlerinin önemi, artan bilgi iletişim teknolojisi ve gelişen altyapı ile ülkeler için üst seviyelere çıkmıştır. Küresel değer zincirlerine katılım ve bu katılımdan elde edilen değerlerin ülkelere katkıları sürdürülebilir gelişim, büyüme, refah artışı ve uluslararası rekabet gücünü elde etmek olarak ifade edilmektedir. Tüm dünyada kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar, yeşil ekonominin ana maddelerinden biri oldu. Elektrikli araç üreticileri ve tedarikçilerinden finansörlere, bayilere, enerji sağlayıcılarına ve şarj istasyonu operatörlerine kadar tüm mobilite ekosisteminin dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğinde yeni gelecek, otomotiv sektörünü daha hızlı dönüştürecek. Ayrıca, İstanbul Ekonomi Zirvesi, 2023 yılından itibaren Türkiye sınırlarını aşarak artık Berlin’de de gerçekleşecek‘’ şeklinde konuştu.

“2023’ün Türkiye için çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum”

Pandemi döneminde Türkiye’de turizmin olumsuz etkilenmediğini, aksine daha güçlendiğini dile getiren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İnsanlar geçmişe oranla daha fazla seyahat etmek istiyor. 2023’ün Türkiye için çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayımız artacaktır. Dolayısıyla 2023’te de 787 dolar seviyelerini tutturabilirsek bu çok iyi bir ortalama bence. Bu standardı tuttursak ondan sonra her sene 5-10 dolar artırmak daha kolay. İstanbul Ekonomi Zirvesi, İstanbul ürünlerini çoğaltan, İstanbul’a değer katan bir zirve. Aslında bütün şehirlerimizde bu tür ürünlerin çoğalması gerekiyor. Bu yıl 6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Kendisini ispat etmiş bir zirve olarak bundan sonra İstanbul turizmine de İstanbul’un tanıtımına da çok ciddi katkılar yaparak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.