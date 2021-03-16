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650 rakımlı mahallede örtü altı üretim geçim kaynağı oldu

Antalya’da kış mevsiminde karın geçit vermediği Akseki ilçesinin 650 rakımlı Sinanhoca Mahallesi’nde 2001 yılında deneme amaçlı başlatılan seracılık 5 bin metrekare alanda sürüyor. Mahallede kışın portakal, mandalina gibi kışlık meyveler yetiştirilirken, yazın ise her türlü sebze ve meyve üretiliyor.

Ekonomi 16.03.2021, 10:42
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650 rakımlı mahallede örtü altı üretim geçim kaynağı oldu

Antalya’da kış mevsiminde karın geçit vermediği Akseki ilçesinin 650 rakımlı Sinanhoca Mahallesi’nde 2001 yılında deneme amaçlı başlatılan seracılık 5 bin metrekare alanda sürüyor. Mahallede kışın portakal, mandalina gibi kışlık meyveler yetiştirilirken, yazın ise her türlü sebze ve meyve üretiliyor.

Akseki’nin denizden yüksekliği en düşük mahallesi olan 650 metre rakımlı Sinanhoca Mahallesi’nde 2001 yılından bu yana toplam 5 bin metrekare alanda seracılık yapılıyor. Köyde 2001 yılında 200 metrekare alanda seracılık yapmaya başlayan Fatma Büyükarslan, örtü altı üretim alanını bin 500 metrekareye çıkardı. Serada domates, salatalık, biber, marul, roka, havuç, turp ve fasulye yetiştiren Büyükarslan, "Köyümüzde su problemi bulunmuyor. Yaklaşık 5 dönüm açık arazide de sebze üretimi yapıyorum" dedi.

80 haneli köyde 50 hanenin sebze yetiştirdiğini söyleyen Büyükarslan, köyde sebze üretimi yapan ailelerin tamamının damlama sulama sistemi ile sebze yetiştirdiğini belirterek, "17 yıl önce köylülerden bazı çiftçiler deneme amaçlı sera kurmuşlardı. Her birimiz 200’er metrekare sera yaptırdık. Zaman içerisinde kazandıkça seralarımızı 500 metrekareye çıkardık. Kışlık küçük seramda domateste yetiştiriyorum. Çok güzel verim alıyoruz. Önümüzdeki yıl ise daha geniş alana domates ekeceğim. Kışın ise seralarımızda marul, roka, ısırgan otu ve dereotu gibi yeşillikler ekiyorum" dedi.

"Doğal yetiştiriyorum"

Seradaki ürünlere fenni gübre vermediğini anlatan Büyükarslan, "Serada ürünlere kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Doğal hayvan gübresi ile yetiştiriyorum. Ürünlerimiz tamamen organik. Zaten satmak için pazar aramıyorum. Akseki’de cumartesi günleri pazara çıkarıyorum. Vatandaş doğal olduğu için tercih ediyor. Akseki pazarında müşterilerim her hafta beni mutlaka beklerler. Çünkü biz ürünlerimizi doğal yetiştiriyoruz. Müşteri sorunumuz yok. Bir serada 800 ila bin adet marul yetiştiriyorum. Fidelerini bile kendim yetiştirip seraya taşıyorum" diye konuştu.
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