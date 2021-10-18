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6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (108 tondan fazla) altın varlığı tespit edilen alan acele kamulaştırılacak. Rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Ekonomi 18.10.2021, 13:21
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor

Söğüt'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALTIN SAHASI KAMULAŞTIRILIYOR

Buna göre, Bilecik'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6.5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

"DÜNYADA İLK 5'E GİRECEK YOĞUNLUKTA"

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, rezervin değerinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu söylemişti. Ekonomiye bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirten Fahrettin Poyraz, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3.5 milyon Ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1.6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz. Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip."

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