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600 milyon TL’lik ödeme Bakiyem’le yapıldı

Bu yılın ilk çeyreğinde işlem hacmini 5.5 kat artıran Bakiyem Ödeme Çözümleri, kuruluşundan bugüne toplam 600 milyon TL’lik ödemeye aracılık etti.

Ekonomi 14.05.2022, 09:30
600 milyon TL’lik ödeme Bakiyem’le yapıldı

Bu yılın ilk çeyreğinde işlem hacmini 5.5 kat artıran Bakiyem Ödeme Çözümleri, kuruluşundan bugüne toplam 600 milyon TL’lik ödemeye aracılık etti.

Online ödeme çözümü Bakiyem, 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını bir önceki yıla göre 3 kat büyüyerek kapatan şirket, 2022 yılının ilk 4 ayında 250 milyonluk işlem hacmine ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacmini 5.5 kat artıran şirket, müşteri sayısını ise 4 binin üzerine çıkardı.

Yılın başından bugüne düzenli olarak aylık iki kat büyüme yakalayan şirket, 2017’den beri toplam 600 milyon TL’lik ödemeye aracılık etti. Şirket, bu yıl Bakiyem Ödeme Çözümleri’nin kuruluş tarihi olan 2017 yılından 2021 Aralık ayına kadar elde ettiği toplam ciro ve işlem hacminin 3 katını 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Hizmete sunduğu 10’dan fazla dikey yazılımla firmalara, özellikle de KOBİ’lere büyük bir çözüm ortağı olan şirketin büyümede lokomotif ürünü ise Saha Bakiyem oldu. Saha satışı veya bayilik sistemi olan firmalara ödeme çözümleri sunan Saha Bakiyem, ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından da üç yılda 5 ödülle taçlandırılmıştı.

4 binin üzerinde müşteriye ulaştı

2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 200 büyüme kaydederek ciddi bir başarıya imza attıklarını anlatan Bakiyem Kurucu Ortağı ve CEO’su Umut Yalçın, “2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Bu yılın ilk çeyreğinde işlem hacmimizi 5.5 kat artırdık. Yılbaşından bugüne aylık iki kat büyüme yakaladık. Kuruluşumuzdan bugüne toplam 600 milyon TL’lik ödemeye aracılık ettik” dedi. Şirketin bugüne kadar 4 binin üzerinde müşteriye ulaştığını anlatan Yalçın, bu müşterilerinin yapmış olduğu işlem hacminin yüzde 50’sinin büyük ölçekli şirketler olan müşterilerinden geldiğini kaydetti.

Azerbaycan ve Avrupa’ya açılacak

Şirket olarak operasyonlarını yurtdışına açmayı hedeflediklerini anlatan Yalçın, “Bu senenin başında bu kapsamda çalışmalarımız başlattık. Öncelikli hedef ülkemiz Azerbaycan’da faaliyet göstermek olup, yılsonuna kadar en az 1 Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Maliyet 10’da bire düşüyor

Bu yıl ki büyümede lokomotif ürünün Saha Bakiyem olduğuna dikkat çeken Umut Yalçın, “Saha Bakiyem’in özellikle her ERP ve muhasebe programıyla entegre olabilmesi ve entegrasyon sürelerinin zaman maliyetini onda bire düşürmesi müşterilerimiz için bizi tercih sebebi oldu” diye konuştu.

Şu an en çok lokomotif ürününe odaklandıklarını anlatan Yalçın, “Banka hareketleri ve bütün DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) hareketlerini tek bir panelden yöneten Banka Bakiyem ürünü ile entegre ederek bir işletmenin ihtiyaç duymuş olduğu bütün ödeme yöntemlerini tek bir sistem üzerinden sunmak için çalışmaktayız. Mevcut ürünlerimizin dışında yeni bir ürün geliştirmeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tek bir panelden yönetiliyor

Verilen bilgiye göre, saha satışı veya bayilik sistemi olan firmalar için geliştirilen ödeme çözümü Saha Bakiyem, muhasebe ve CRM programları ile doğrudan entegre çalışan bir B2B yazılımı. Bu çözüm ile bir şirketin sahada çalışan satıcıları tek bir panel üzerinden müşteri / ürün / stok takibini yapabilir, müşterilerinden siparişlerini ve ödemelerini online olarak alabiliyor. Ödeme çözümünün detaylı kontrol paneli ile de sahada çalışan satıcılar müşterilerin ekstre işlemlerini detaylı olarak takip edebiliyorlar. Bayilik sistemi ile çalışan firmalar ödeme çözümü sayesinde bayilerine ve distribütörlerine çeşitli ödeme seçeneklerini sunarak nakit akışını da düzenli bir hale getiriyor. Muhasebe programları ile entegre çalışan Saha Bakiyem ödeme işlemlerini muhasebe programlarına hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan entegre ettiği için firmaların operasyonel yükünü hafifletiyor. Tüm işlem raporları, grafiksel raporlar, ödeme ekstreleri vb. birçok rapor online olarak Saha Bakiyem panelinden ulaşılabiliyor. Ödeme çözümünü kullanan tüm bayiler şifreleriyle panele giriş yapıp cari hareketlerini görüp, sipariş verebiliyor ve ödemelerini yapabiliyor. Ödeme çözümünde ana firma bayileri alt bayileri ile alt bayiler de müşterileri ile ilişkilendirilerek zincir bir tahsilat akışı oluşturulabiliyor. Bayiler ve satış ekibi müşterilerinin kredi kartı bilgilerini talep etmeden SMS/e-mail üzerinden de ödeme isteği ileterek ödeme alabiliyor. Ödeme çözümü akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar ile uyumlu bir şekilde geliştirildiği için sahadaki satıcılar cep telefonları ve tablet bilgisayarları üzerinden de kolaylıkla paneli kullanabiliyor.

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