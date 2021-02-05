6 aylık kuru kayısı ihracatı 162 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru kayısı ihracatında, 2020-2021 sezonunun yarısı geride kaldı. Türkiye, 2020-2021 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7’lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatı 151 milyon 662 bin dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 kuru kayısı sezonunda kuru kayısı ihracatında miktar bazında ise düşüş yaşandı. Türkiye, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç etmişken, 2020-2021 sezonunun 6 aylık diliminde 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç etti. Kuru kayısı ihracatında miktar bazındaki azalışta rekolte düşüklüğü ve pandemi nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu dile getiren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatının 2 bin 600 dolardan, 3 bin 240 dolar seviyesine çıkmasının döviz gelirinde artışı getirdiğini kaydetti.

"Hedefimiz 300 milyon doları geçmek"

Türkiye’ye son yıllarda ortalama 1.4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısının, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye’ye en çok döviz kazandıran ürün olduğuna işaret eden Öz, “Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi kapsamında 8 adet kayısı boylama makinesi, 8 adet kurutma tüneli ve 2 bin 500 adet kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 adet üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetleri ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiği bilgisini veren Öz sözlerini şöyle tamamladı: “2020-2021 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD ilk sırada yer aldı. Almanya’ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa’ya 14 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeleri, 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya takip etti.”