banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Pakistan meclisi karıştı
Pakistan meclisi karıştı

6 aylık kuru kayısı ihracatı 162 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru kayısı ihracatında, 2020-2021 sezonunun yarısı geride kaldı. Türkiye, 2020-2021 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7’lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatı 151 milyon 662 bin dolar olmuştu.

Ekonomi 05.02.2021, 09:29
4
6 aylık kuru kayısı ihracatı 162 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru kayısı ihracatında, 2020-2021 sezonunun yarısı geride kaldı. Türkiye, 2020-2021 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7’lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatı 151 milyon 662 bin dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 kuru kayısı sezonunda kuru kayısı ihracatında miktar bazında ise düşüş yaşandı. Türkiye, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç etmişken, 2020-2021 sezonunun 6 aylık diliminde 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç etti. Kuru kayısı ihracatında miktar bazındaki azalışta rekolte düşüklüğü ve pandemi nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu dile getiren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatının 2 bin 600 dolardan, 3 bin 240 dolar seviyesine çıkmasının döviz gelirinde artışı getirdiğini kaydetti.

"Hedefimiz 300 milyon doları geçmek"

Türkiye’ye son yıllarda ortalama 1.4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısının, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye’ye en çok döviz kazandıran ürün olduğuna işaret eden Öz, “Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi kapsamında 8 adet kayısı boylama makinesi, 8 adet kurutma tüneli ve 2 bin 500 adet kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 adet üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetleri ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiği bilgisini veren Öz sözlerini şöyle tamamladı: “2020-2021 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD ilk sırada yer aldı. Almanya’ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa’ya 14 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeleri, 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya takip etti.”
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16