6 ayda kaynağı belirsiz 9.6 milyar dolar para geldi

Merkez Bankası bilançosunda ‘Net Hata ve Noksan’ kaleminde izlenen kaynağı belirsiz parada artış sürüyor. 6 ayda kaynağı belirsiz para miktarı 9.6 milyar dolara ulaştı. Rakamdaki hızlı artış sonrası CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur açıklamasında; “9.6 milyar dolar kimlerin hangi yöntemlerle getirdiği paralardır?” diye sordu.

Sözcü’den Can Çapar’ın haberine göre, net hata ve noksan kaleminde izlenen kaynağı belirsiz para miktarının bu denli yüksek ve sürekli artıyor olmasının izaha muhtaç bir tablo! Güzelmansur, “Kaynağı belirsiz paranın sürekli artıyor olması kuşkuları da artırıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ölçüm hatası ya da eksik veya fazla veri derlemesi mi olur? Net hata ve noksan kaleminin bu denli yüksek olması hata veya noksanlardan daha ziyade kayıt dışı bir takım döviz girişlerinden kaynaklanıyor gibi duruyor” ifadelerini kullandı.