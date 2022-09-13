6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen araçların satışı için son iki gün

İkinci el araçlar 15 Eylül’den sonra 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmediği takdirde satılamayacak. Bu tarihe kadar şartları yerine getirmeyen ikinci el araçların satışı için süre verilmişti.

Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

İkinci el araç fiyatları yüzde 5 geriledi

Ancak 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül’e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için süre verilmişti. Bu süreye kadar 6 ay ve 6 bin km şartının altında kalan otomobillerin satışı son iki gün kala hızlandı. 6 ay ve 6 bin kilometre şartı olan otomobilleri bulunan filo şirketleri ve bazı oto galericiler, araçlarını satılığa çıkardı. Buna bağlı olarak ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 civarında bir gerileme olduğu görüldü. Öte yandan galericiler bu düzenlemenin piyasadaki fırsatçılığın önüne geçebileceğini söyledi.

"Fiyatlarda son iki aydır bir gerileme oldu"

Konuya ilişkin açılma yapan oto galerici Gökhan Ardeşen, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını belirterek, "Tatil dönüşünün de etkisiyle ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı. Şu anda galerici esnafı olarak tek sıkıntımız belirsizlik. Fiyatlarda son iki aydır bir gerileme oldu. Yükseliş bir süre durdu. Daha sonra da fiyatlarda yüzde 5 kadar gerileme yaşandı. Şu anda piyasa bir toparlanma evresinde. Tedarik sorunu, parça sorunu ve çip sorunu devam ediyor ancak son iki aydır stok yapılan araçlar piyasaya sürülüyor. Şu anda sıfır araç almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenleme öncesi sıfır araçları elden çıkarmak isteyenler var. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle piyasadaki stokçuluk, fırsatçılık ve enflasyonun önüne geçilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"15 Eylül’deki düzenlemeyle stokçuluğun önüne geçilebilir"

Al-sat yapanların şu anda piyasadan çekildiğini söyleyen oto galerici Yılmaz Kebapçı, "Eskiden her meslekten insanlar araç alıp satıyordu. Galericiden fazla al-sat yapanlar piyasada vardı. Şu anda piyasadan çekildiler. Buna bağlı olarak talep de azaldı. Bayilerde de bazı kategorilerde sıfır araçlar bulunabiliyor artık. Eskisi gibi 5-6 ay bekleme durumu olmuyor. Filo şirketlerinden piyasaya çok fazla araç sürüldü. Bir veya bir buçuk yaşında sıfır araçlar şu anda piyasaya çıkıyor ancak şu anda çok fazla talep olmadığı için fiyatlarda yüzde 5 civarında bir gerileme oldu. 15 Eylül’deki düzenlemeyle stokçuluğun önüne geçilebilir ancak sadece bunun piyasa için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Sadece galerici esnafına 6 ay satamayacak ancak normal binici satabilecek. Özellikle internet sitelerinden biniciler sıfır araçlarını satıyor" diye konuştu.