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6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Geçtiğimiz hafta sonu 1 ayın en yüksek seviyesini test eden altın fiyatlarında, düşüş gözlemlendi. İşte, 6 Ağustos 2022 hafta sonu gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
Ekonomi 06.08.2022, 11:12 06.08.2022, 11:16
GRAM ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2022
Gram altın fiyatları 6 Ağustos Cumartesi günü saat 07:40'ta kaydedilen güncel verilere göre 1.025,29 lira alış ve 1.036,13 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
6 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 5 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.635,27 lira alış ve 1672,56 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.022,05
1.022,97
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.775,10
1.775,90
YARIM ALTIN FİYATI
3.260,32
3.345,12
ATA ALTIN FİYATI
6.827,12
6.997,01
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.541,09
6.669,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
564,16
678,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
931,01
968,82