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5G teknolojisiyle dönüşen sanayi

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) İnci Holding iş birliği ile düzenlediği “Verimlilik ile Dijitalleşme” başlıklı webinarın konuğu, Nokia’nın Türkiye CTO’su İhsan Özcan oldu. 5G ve LTE teknolojilerinin üretimde kullanılan örnek uygulamaları ile AB ve Türkiye’deki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, iş dünyasına yönelik yeni çağ teknolojileri ve gelişmeleri de aktarıldı.

Ekonomi 20.03.2022, 09:42
5G teknolojisiyle dönüşen sanayi

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) İnci Holding iş birliği ile düzenlediği “Verimlilik ile Dijitalleşme” başlıklı webinarın konuğu, Nokia’nın Türkiye CTO’su İhsan Özcan oldu. 5G ve LTE teknolojilerinin üretimde kullanılan örnek uygulamaları ile AB ve Türkiye’deki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, iş dünyasına yönelik yeni çağ teknolojileri ve gelişmeleri de aktarıldı.

Milyonlarca cihazın internete bağlı olarak çalıştığı, adeta internetsiz adım bile atılmadığı günümüzde internetin hızı da hayati önem taşıyor. Uzun süreli gelişim anlamına gelen İngilizce Long-Term Evolution (LTE), 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Artık 4G’nin de üzerine çıkarak 5G’ye ulaşıldı. Çevrimiçi oyun deneyimlerinin hızlandığı 5G sonrasında en önemli gelişmeler fabrika ve işletmelerde ya da tarım alanlarında hızla yayılıyor. Birbiri ile konuşan ve entegre olan cihazlar oldukça önemli hale gelirken, EGİAD ve İnci Holding iş birliği ile düzenlenen etkinlikte mobil iletişim teknolojisinin son aşaması olan 5G’nin veri iletişiminde oluşturacağı büyük kolaylaşma ile gerek endüstriyel üretimde gerekse kentsel yaşantıda köklü değişiklikler sağlayacağı değerlendirildi. 5G teknolojisi ile nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar, makinelerin öğrenme aşamasına geçmesi, otomasyon teknolojileri gibi alanları kapsayan "Endüstri 4.0"ın tamamlanmış olduğu vurgulandı.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, 5G altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte üretimde otomasyonun arttığını, kolaylaşan veri iletişimi ile işletmelerde pek çok hizmetin internet üzerinden sağlanmasının mümkün kılındığını belirterek, “Böylelikle modern insanın gündelik hayatında, istihdamında, tüketim kalıplarında ve en genel anlamda yaşam tarzında halihazırda azımsanamayacak bir yere sahip olan bilişimin rolü inanılmaz arttı. Artık insanların yaptığı emek ve iş gücü gerektiren işleri yapabilecek robotlarımız ve makinelerimiz var. Fakat karar verme ile ilgili süreçler de işin içine girince yüksek kapasitede bilgi işlem ihtiyacı bulunmakta. Mevcut şartlarla çok yüksek kapasitede bilgi işleme süreçlerini ve verilerini fabrika içinde yapmanız mümkün olmayabiliyor. Bu noktada, artık robotlara veya makinelere insanın davranışlarını yüklemeye çalışıyoruz ve insan gibi tepki vermelerini bekliyoruz. Tam burada ise 5G teknolojisine büyük iş düşüyor” dedi.

İşletmelerde 5G ile robotik çağ başlıyor

Bugün dünyanın birçok ülkesinde dijital dönüşümün ve sanayinin 4. evresinin başrolünde 5G teknolojisinin yer aldığına dikkat çeken Özhelvacı, “Bu teknoloji ise bizim en büyük hayalimiz olan fabrika içerisindeki nesnelerin bağımsızca hareket edebilmesi ve hareketi esnasında çok daha hızlı haberleşebilmesini mümkün kılıyor. 5G’nin bu kadar heyecan verici olmasının temel sebeplerini ise hem 4G’ye göre kıyas kabul etmez derecede daha hızlı hem de haberleşme teknolojisinin oluşturduğu gecikmeyi önlemesi olarak sıralayabiliriz. 5G teknolojisi endüstride insanların günlük hayatlarında kullanacaklarından daha fazla yetkinlikte bir uygulama alanı bulacak. Çok uzaktaki bir robotla daha hızlı bir şekilde ve daha hızlı bir bant genişliğinde çalışmamız mümkün olacak. Robotun fabrika içinde binlerce nesne ile aynı anda haberleşmesine olanak sunan büyük bir kapasite hattı sağlayacak. 5G teknolojisiyle birlikte fabrikaların içinde mevcut birçok kablolu iletişim sürecinden vazgeçeceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.

Tarım 5G ile gelişecek

Tarım bakımından da 5G’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, “5G tarım yatırımları ile çiftliklerdeki izlenmesi zor olan verilerin toplanması kolaylaşıyor. Büyük alanlara yayılan çiftliklerde veri toplama, sensorlar aracılığıyla bilgi elde etme ve anında takip edebilme yetisi gelişiyor. Sulama sistemlerinin tam zamanında çalışması, hayvanların verimliliği en yüksek alanlarda otlaması 5G teknolojisi ile hayal olmaktan çıkıyor. Akıllı teknolojilerin hız kazanmasıyla verimin de artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çevresel açıdan baktığımızda ’Daha az watt, daha çok bit’ sloganıyla özetlenen düşük enerji tüketerek daha fazla bilgi aktarımının yeşil dönüşümle uyumlu olduğunu söylemek de mümkün” ifadelerini kullandı.

"Endüstri sektörlerinde hareketlenme başladı"

Nokia’nın Türkiye CTO’su İhsan Özcan ise manufacturing fabrikaların 5G sürecindeki işleyişlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Mobil teknoloji kullanan firmaların yaşadığı sıkıntıları ve endüstrinin mobil teknolojiyi kullanma sürecini aktaran Özcan, “5G’nin gelmesiyle endüstri sektörlerinde hareketlenme başladı. Manufacturing fabrikalarla atağa geçildi. Dünyada 7 milyon baz istasyonu var ama 14 milyon fabrika sahası var. Bu da wifi sıkıntısı oluşturuyor. Bu fabrikalarda üretim sıkıntısı oluşturabiliyor. Bu sıkıntının giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. 5G’nin endüstriye açılması için çalışmalar hızla sürüyor. 73 ülkede 182 operatör 5G’yi başlatmış durumda. 2024 yılında ülkemizde de 5G’nin hayata geçmesi söz konusu. 2035’e kadar da 4.5, 5 veya 6 G kendilerine bu endüstrileri hedef koymuş durumda. 6G ile robotlar değil cobots yaşam da hayatımıza girmiş olacak. AR-GE elemanları yönünü bu şekilde endüstriye çevirmiş durumda. Memleketimizde ise 4.9 G çalışmaları sürmekte. Bugün düşündüğünüz uygulamaların yüzde 80’inini 4.9 G ile de gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

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