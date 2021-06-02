562 bin ağacın temiz havasına eşdeğer karbon azaltımı sağlandı

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, sahip olduğu güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yeşil enerji üretimi ile 4 milyon tona yakın karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladığını açıklanırken, bu oranın 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul edildiği belirtildi.

Dünyada birçok firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme hedefi koyarken, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, son 7 yılda karbon emisyon salınımlarını dengelemek isteyen bu firmalara toplam 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Verilen bilgiye göre, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren şirket, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eşdeğer azatlım sağladı. Bu rakam yaklaşık 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (VerifiedCarbon Standard)ve Gold Standard karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden şirket, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirket, 2013 yılından bu yana 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi.

“Karbon kredisi satışıyla önemli değer üretiyoruz”

Karbon azaltım sertifikaları, tüm dünyada operasyonel faaliyetleri nedeniyle yoğun şekilde sera gazı salımı yapan firmalar tarafından karbon ayak izlerini gönüllü olarak sıfırlamak için satın alınırken, birçok uluslararası firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme hedefi koyuyor.

Dünyadaki iklim değişikliği farkındalığının artmasıyla düşük karbon ekonomisinin öne çıktığını ifade eden Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu,“Tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hayata geçirdiğimiz temiz enerji üretimimiz ile şimdiye dek 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer karbon azaltımı sağladık. 2013’ten bu yana sera gazı emisyonunu azaltmak isteyen firmalara karbon kredisi satışı yapıp önemli bir değer daha üretiyoruz. Birçok bakımdan Türkiye’nin cari açığını kapatma potansiyeline sahip bu sektörde, Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi güçlü ortaklarımızla yolumuza büyüyerek devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.