520 milyon TL’lik projede geri sayım

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Yeni Tokat Havalimanı’nın açılışının 29 Ekim’e yetiştirilmesini beklediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın bu tür önemli tesisleri özel günlerde açmak gibi bir hassasiyeti var. 29 Ekim’e yetişebilirse bizzat kendisinin de bu açılışa katılacağına dair bir duyum aldık" dedi.

Tokat’ta mevcut havalimanı büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce yeni bir havalimanı inşaatına başlanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce Yeni Havalimanı 520 milyon liraya ihale edildi. Mevcut Tokat Havalimanı’nın doğu sınırında bulunan Yeni Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pist tamamlandı. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanının terminal binası ve kule inşaatında tefrişat çalışmaları devam ediyor. Havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, son derece yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti. Tokat havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılmasını beklediklerini dile getiren Başkan Çelik, “Bize iletilen bilgilere göre Cumhurbaşkanımızın bu tür önemli tesisleri özel günlerde açmak gibi bir hassasiyeti var. 29 Ekim’e yetişebilirse bizzat kendisinin de bu açılışa katılacağına dair bir duyum aldık. İnşallah 29 Ekim’e biter. Şu an havaalanımız yüzde 90 civarında. Yani çok az bir kısmı kaldı. Biliyorsunuz pisti bitmişti. Şu an son rötuşlar yapılıyor. Çok da fazla bir işimiz kalmadı. Tabii iyimser ihtimalle 29 Ekim diyoruz. Kötü ihtimalle de inşallah yıl başında havaalanımıza kavuşacağız” dedi.

Başkan Çelik, havalimanlarının şehrin prestiji ve ekonomik gelişmiş açısından da önemli olduğunu belirterek, “Bir ülkeye veya bir şehre gittiğimizde bizi ilk karşılayan yer, havaalanı olduğu için havaalanının durumuna bakarak o şehirle ilgili bir karar vermeye çalışıyoruz. Yani ben şehrin prestiji, ekonomisi, gelişmesi açısından havaalanının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim için bir başka önemi daha var. Biz yaş sebze, meyve ihracatı, gıda ihracatı yapan bir şehiriz. Yani gıda üretimi yapıyoruz. Gıdayı da biliyorsunuz son derece hassas ürünler yani en hızlı şekilde en doğru şekilde pazara ulaştırılması lazım. Ben bu anlamda açılacak olan havaalanımızın özellikle gıda anlamında tarımsal ürün anlamında şehrin üretimini ve ihracatını ciddi şekilde artıracağına ve bu anlamda çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Eski Havalimanının yerinin değerlendirilmesi için çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Çelik, "Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve siyasilerle birlikte yaptığımız toplantılarda eski havaalanının yerinin gıda ihtisas organize sanayi olması noktasında bir çalışma var. Tokat yüzde 80 ekonomisi de gıdayla, tarım oluşturmuş bir şehir. Şehre büyük katkılar sağlayacağınız düşündük ve bu amaçla da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsisiyle alakalı Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Şu anda da Ankara’da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin projeleri yapılıyor. Biz çok hızlı bir şekilde mevcut havaalanı açılıp eski havaalanının tahliyesi yapıldığında inşallah mevcut havaalanının yerine gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsisini sağlayacak. Bununla beraber ciddi şehre katkı sağlayıcı ikisinin birlikte entegre, iç içe bir arada olmasını çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.