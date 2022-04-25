500 TL'lik yeni kağıt para ve 5 TL yeni madeni para gelecek!

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artış yüzünden Türk Lirası’nın alım gücü eriyor. Dolaşımdaki paraların yetersiz kalması sebebiyle yeni banknotların basılacağı söyleniyor. Şu anda 200 TL'lik banknotlar, tedavüldeki paralar içinde en büyük değere sahip olan para. 2009'da tedavüle giren 200 TL'lik banknotun o dönemdeki dolar karşılığı 130 dolar seviyesindeydi. Şu anda 200 TL ile sadece 13.6 dolar alınabiliyor.

DOLAŞIMDAKİ PARALARIN YÜZDE 42'Sİ 200 TL

Tedavüldeki diğer banknotlar 5, 10, 20, 50 ve 100 TL olurken, bunların alım gücünün zayıflaması ile daha fazla 200 TL ihtiyacı doğuyor ve Merkez Bankası piyasaya büyük miktarda 200 TL sürüyor. 200 TL'lik banknotlar, dolaşımdaki paraların yüzde 42'sini oluşturuyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre dolaşımda olan Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı, ekonomistlerin de uzun süredir yakın takibinde. Son olarak bu durumu gündeme getiren Babuşçu, sosyal medya hesabından banknotlar için 500 TL, madeni paralar için de 5 TL'nin basım aşamasına geldiğini söyledi.

5 LİRANIN PAYI YÜZDE 1

Şu anda dolaşımdaki kağıt paralar içinde en düşük para 5 TL ve yüksek enflasyon nedeniyle 5 TL'nin değeri çok hızlı bir şekilde eriyor. Dolaşımdaki toplam paralar içinde 5 TL'nin de payı yüzde 1'e inmiş durumda. Bu nedenle 500 TL'lik banknotla birlikte 5 TL'lik madeni paranın basılacağı belirtiliyor.

Böylece 5 TL'lik banknot, değer kaybı nedeniyle madeni paraya dönüşmüş olacak. Madeni paralar içinde 1 TL en yüksek değere sahip para olurken, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paralar da günümüzde dolaşımda kullanılıyor. (finansgundem)