500 bin evden sobayı kaldırdı

HEDEFİ YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDERLİK

Türkiye’de doğalgaz dönüşümünün öncüsü olan ve 500 bin evi doğalgazla buluşturan ÜÇAY Grup, 20 yılı aşkın tecrübesi ile elektromekanik, inşaat, yenilenebilir enerji, ısıtma ve soğutma sistemleri alanındaki şirketleriyle büyümeye devam ediyor. Kurulduğu günden beri 500 bin evden sobayı kaldırdıklarını belirten ÜÇAY Grup CEO’su Turan Şakacı, gelecek 5 yılda en az 150 bin haneyi de doğalgazla buluşturup, Türkiye’nin hava kalitesine ve tüketicilerin tasarruf etmesine daha da çok katkıda bulunacaklarını söyledi. Geleceğe yatırım yaptıklarının altını çizen Şakacı, nihai hedeflerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmada Türkiye’nin en büyük öncü kuruluşu olmak olduğunu ve bu yönde de Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’de 500 bin evi doğalgaz ile tanıştıran mekanik ve endüstriyel mühendislik sektörünün önde gelen şirketlerini bünyesinde barından ÜÇAY Grup, 24 şehirdeki 51 şubesi ve yüzlerce personeli ile bireysel doğalgaz mühendislik sektöründe büyümeyi sürdürüyor. Türkiye’nin birçok şehrinde doğalgazın yayılmasına öncülük eden ÜÇAY Grup’un faaliyet alanlarını genişlettiğini belirten Grup CEO’su Turan Şakacı, “Doğalgaz dönüşümü başta olmak üzere, elektromekanik, inşaat, yenilenebilir enerji, ısıtma ve soğutma sistemlerinde Türkiye’nin en büyük topluluklarından biriyiz. Üçay Mühendislik şirketimiz, doğalgaz dönüşümünde Türkiye’nin açık ara en çok projeye imza atan şirketidir. Bugüne kadar 500 bin evi doğalgaz ile tanıştırdık. Gelecek beş yılda da en az 150 bin haneyi doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz. Bu; 500 bin evden sobanın kalkması ve Türkiye’nin hava kalitesinin artması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı verilere göre dünya nüfusunun yüzde 91’i hava kalitesi sınırının aşıldığı yerlerde yaşıyor. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını getiriyor. Üçay Mühendislik yaptığı her dönüşüm ile Türkiye’nin hava kalitesinin yükselmesine katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“BU YIL HEDEFİMİZ 30 BİN EV”

Pandemi süresince insanların zoraki olarak evlere kapandığını belirten Turan Şakacı, “Özellikle pandemi etkisiyle insanlarda ev konforu çok önemli hale geldi. Bu konforun en önemli kısmı da doğalgaz ısıtma sistemleri. Dolayısıyla sahada talepler artıyor ve biz de bu yıl hedeflerimizi daha da yükselttik. 2020 yılı sonuna kadar toplamda 30 bin haneyi doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL DEPREMİNE GÜVENİLİR YAPILAR İNŞA EDEREK HAZIRLANIYORUZ”

ÜÇAY Grup’un diğer iştiraklerinden Üçay Elektromekanik ’in mühendislik alanında oluşan tecrübe ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Turan Şakacı, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarına elektro-mekanik taahhüt hizmetleri verdiklerini dile getirdi. Sinpaş ve Tahincioğlu gibi firmaların çözüm ortağı olduklarını söyledi. Üçay İnşaat ile özellikle kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Turan Şakacı sözlerini şöyle sürdürdü; “Bilim insanlarımız olası bir İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu hazırlıkların en önemlisi mevcut yapı stokunun yenilenmesidir. Üçay İnşaat, mühendislik sektöründeki tecrübesi ile güvenilir ve konforlu yapılar inşa ediyor. Elektromekanik ve inşaat sektörlerinde örnek projelere imza atıyoruz. Yakın dönemde bunlara yenisini ekleyeceğiz.”

POSTMODERN TEKNİK TOPTANCILIK KAVRAMINI YARATTIK

Grubun son yatırımı ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’nin sunduğu hizmetler ve bayilik sistemi ile birçok ilke imza attığını vurgulayan Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı,ISOMER çatısı altında Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) ve Isı Pompası Global girişimleri ile sürekli Ar-Ge çalışmaları içinde olduklarını belirterek, bin 400’e yakın bayi ağına sektörde örneği olmayan kapsayıcılıkta hizmet verdiklerini söyledi ve sistemi şu sözlerle anlattı: “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, çalıştığı bayilere ürün tedarik etmekle kalmayıp Teknik Hizmetler Departmanı aracılığı ile mühendislik desteği de sunmaktadır. Bununla birlikte bayilerimiz ihtiyaç duydukları eğitim, satış ve pazarlama desteği hizmetleri de ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’mizin profesyonel ekipleri tarafından verilmektedir. Sektörde henüz böyle bir yapı olmadığından ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, ‘Postmodern Teknik Toptancılık” sistemini ülkemize kazandıran ilk ve tek kuruluştur.”

“NİHAİ HEDEFİMİZ: YENİLENEBİLİR ENERJİ”

Doğalgaz ile başlayan enerji dönüşüm hikâyelerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla devam edeceğinin altını çizen Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) birimindeki çalışmaların sürdürdüğünü belirterek; “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ‘fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinde’ ve yenilenebilir enerji kaynakları taahhüdünde Türkiye’nin en büyük firmalarından birisi olmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları alanında ciddi bir oyuncu olarak ülkemizin istihdamına ve genç mühendislerimizin yetiştirilmesine de önemli katkılarda bulunacağız. Öte yandan yine gelecekte tüm evlerin ihtiyacı haline gelecek elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu yenilikçi hamlelerimizle sadece bugünün değil geleceğin en iyi şirketi olarak her zaman rakiplerimizin birkaç adım önünde yer almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.