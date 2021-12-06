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50 yıldır yağhaneden çıkmıyor...İşleri iki kat arttı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca, Marmara bölgesinin son ustası. 71 yaşındaki Sabri Sarıca´nın, el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları çevre illerdeki tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kilogramını 25 liradan satan Sabri Sarıca’nın işleri, ayçiçeği fiyatlarındaki artış sebebiyle iki kat arttı. Yağ fiyatlarının artmasıyla işleri yüzde 100 oranında artan usta, taleplere cevap veremediğini söyledi. Bu işi kimsenin merak etmediğini aktaran Sarıca, kendisiyle beraber mesleğinin tarihe gömüleceğini belirti.

Ekonomi 06.12.2021, 11:09
50 yıldır yağhaneden çıkmıyor...İşleri iki kat arttı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca, Marmara bölgesinin son ustası. 71 yaşındaki Sabri Sarıca´nın, el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları çevre illerdeki tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kilogramını 25 liradan satan Sabri Sarıca’nın işleri, ayçiçeği fiyatlarındaki artış sebebiyle iki kat arttı. Yağ fiyatlarının artmasıyla işleri yüzde 100 oranında artan usta, taleplere cevap veremediğini söyledi. Bu işi kimsenin merak etmediğini aktaran Sarıca, kendisiyle beraber mesleğinin tarihe gömüleceğini belirti.

Sabahın erken saatlerinde girdiği yağhanede tarih kokan makinelerle çekirdekten yağ çıkaran usta, geçimini bu işten kazanıyor. Müşterinin getirdiği çekirdekleri alıp 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını ürettiği yağa bağlıyor.

Türkiye genelinde endüstriyel sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte mahallelerdeki yağhanelerde kapılarına kilit vurmaya başladılar. İnegöl´e bağlı Kurşunlu mahallesinde ikamet eden yağ ustası, Marmara bölgesinde eski sistemle yağ üretimi yapan tek kişi olarak tarihe geçti.

İşçisi hastalandı, 50 yıldır yağhaneden çıkamadı

50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yılı deviren 71 yaşındaki Sabri Sarıca, bu mesleği yıllar önce yapan kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığını belirterek, “1971 yılında askerden geldim. Kayınpederim rahmetli, bu işi yapıyordu. İşçisi rahatsızlanmıştı, bende 1 aylık çalışmak için girdim ve mesleğim oldu.” dedi.

48 ayrı bezden süzülüyor

Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, “Müşterimiz ürettiği ayçiçeklerini çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ayçekirdeklerini ayıklıyorum. Daha sonra ayçiçeklerini pişiriyoruz. Pişirmeyle birlikte ayçekirdeğinin özünü alıyoruz. Sonrasında pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten, 1 kilo yağ çıkıyor.” diye konuştu.

İmamın kayığına binince

Bu işi yapmaya devam ettiğini aktaran Sarıca, “Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Bu işi galiba imamın kayığına binince bırakırım. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşım 71. Millete hizmet etmekten memnunum. Bir kişi bana ‘Allah razı olsun’ demesi yeterli. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum.” şeklinde konuştu.

İşler yüzde yüz arttı

Çekirdeğin fiyatının artmasıyla beraber yağ fiyatlarının da arttığının altını çizen Sarıca, “Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar çekirdek getirip, yağlarını alıyorlar. Müşterimiz haddinden fazla arttı. Artık tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu ama ben karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım yok.” dedi.

Merak eden yok

Bu işi merak edenin olmadığı belirten Sarıca, “Hiç özenen olmadı. Marmara bölgesinde bir tek ben kaldım. İnegöl’de 25 tane vardı, hepsi kapandı. Bir tek biz kaldık.” Sarıca, yağhaneden üretilen bir kilogram yağın fiyatının ise 25 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

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