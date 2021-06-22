50 milyar TL yatırım yaptı, Türkiye’de dijitalleşmenin yolunu açtı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti. Aksu, Turkcell’in 2020 sonu itibarıyla Türkiye’ye toplam 50 milyar TL’lik yatırım yaptığını ve aynı hızla yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak 23 Şubat 1994’te Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirmelerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini dile getirerek, Turkcell’in geçen bu süre zarfında bir yandan lider GSM operatörü olarak abonelerine en kaliteli iletişim imkanını sunmaya devam ederken diğer yandan da entegre dijital servisler sunan bir teknoloji şirketine dönüştüğünü, bugün geldikleri noktada ise sundukları ürün ve hizmetlerle küresel rekabetin önemli markası haline geldiklerini belirtti.

Turkcell’in bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve servislerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan uca dijital çözümler sunduğunu ifade eden Bülent Aksu, Turkcell’in bugün Türkiye’nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkemizin dünyaya açılan amiral gemisi olduğunu vurguladı. Aksu, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken daima ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyor, bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Tüm bu başarılarının arkasındaki unsurun, üstün ve yaygın şebeke altyapısı olduğunu vurgulayan Aksu, “Güçlü altyapımız ve kaliteli insan kaynağımız sayesinde Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize yol gösteren güçlü bir paydaş olduk. Hatta yurtdışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP’in üç ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurtdışındaki müşterilerimiz oluşturuyor” dedi. Turkcell’in bugüne kadar bu ülkede kazandıklarını yine bu ülkeye harcadığının altını çizen Aksu, 2020 sonu itibarıyla Türkiye’ye toplamda 50 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, aynı hızla yeni yatırımlarını da sürdürdüklerini söyledi.

‘Fiberde 10 Gbps’lik hızı olduğumuz her ilde, herkese sunabilen tek şirketiz’

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps’lik hızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye’de eve kadar gerçek fiberi ilk kez Turkcell getirdi. Bugün 10 Gbps hızı fiber internet sunduğumuz her ilde, herkese sunabilen tek şirketiz. Fiber altyapı sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G’ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda yapılan girişimlerde en önde yer almaya ve aktif rol oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fiber yatırımların dijitalleşme açısından elzem olduğunu belirterek ortak altyapının önemine işaret eden Aksu, “Ortak altyapıda atılacak her adım ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesine de olanak sağlayacak. Bunun dünyada birçok başarılı örneği var. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda sunacağımız hizmetlerle olması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuşmasına devam etti.

‘Her yıl yaklaşık gelirimizin yüzde 1’ine yakın bir kısmını toplum yararına ayırıyoruz’

Turkcell olarak misyonlarını ‘teknoloji sayesinde geride kimseyi bırakmadan hayatı kapsamak ve müşterilerinin hayatına değer katmak’ olarak özetleyen Aksu, “Teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü kullanıyor; toplumun bilgiye, eğitime ve sosyal hayata erişimde eşit olanaklara kavuşmasını hedefleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Bu amaçla her yıl yaklaşık gelirimizin yüzde 1’ine yakın bir kısmını toplumsal yatırım projelerine ayırıyoruz. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşan projeleri yürütüyoruz” dedi.

‘İnsana ve çevreye duyarlı yaklaşım’

Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak, tüm iş süreçlerinde dünyaya bırakacağı izi düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Dijitalleşmenin sağladığı ciddi kaynak tasarrufu, çevreye bıraktığımızın izin küçülmesine de olanak sunuyor. 2020 Entegre Faaliyet Raporu’muzda, iş süreçlerimizin çıktılarını ve bu çıktılar sonunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na nasıl bir katkı sağladığımızı detaylı biçimde anlattık. Bu çerçevede enerji odaklı faaliyetlerimizde çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Turkcell Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar tamamen “karbon nötr bir şirket” olma hedefi yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca 2015’ten beri düzenli raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) notumuzu C-’den B’ye yükselttik ve bu konuda da sektörümüzün lideri olduk.”

Zeka gücü projesiyle 41 ilde 59 laboratuvar kurdu, 70 bin çocuğa eğitim sağladı

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle özel yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak ve onların bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığı ‘Zeka Gücü’ projesiyle bugüne kadar 70 bin öğrenciye eğitim sağladı. Turkcell’in kurduğu Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarları’nda öğrencilere dizüstü bilgisayarlar, 3B yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları gibi araçlar sunuluyor. Özel yetenekli çocuklar bu proje kapsamında yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut gibi geleceğin teknolojilerine yönelik eğitimler alıyor, projeler geliştiriyor. Sadece 2020’de proje kapsamında 10 yeni sınıf açıldı. Halen 41 ilde 59 laboratuvarda özel yetenekli çocuklar eğitim görüyor. Yeni dönemde proje kapsamında 14 laboratuvar daha açılacak.

Türkiye’de eğitim veren 33 BİLSEM’de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları’nda eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin destekleriyle ve Turkcell’in sınıflara eklediği yeni yazıcılarla birlikte pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak için ayda 5 bin yüz siperliği üretti.

Aynı şekilde yine Zeka Gücü kapsamında geliştirilen Robotel projesi, doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa mekanik el üreten iki kişinin, bunu ihtiyacı olanlarla paylaşmasıyla başladı ve zamanla tüm dünyadan insanların katılımıyla gelişti. Turkcell Zeka Gücü sınıflarında yer alan 3B yazıcılar ile öğrenciler yaşıtları için protez eller üretiyorlar. Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Robotel Derneği işbirliği ile Zeka Gücü öğrencilerine 2 ay sürecek Robot El eğitim verilerek, program sonunda Erzurum BİLSEM’deki öğrenciler tamamladıkları robot eli, ihtiyaç sahibi bir öğrenciye teslim edecekler.

6 yılda 100 bin öğrenciye ‘engelsiz eğitim’

Turkcell’in 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığı ‘Engelsiz Eğitim’ programı, özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmayı ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Program kapsamında görme ve işitme engelli öğrenciler için donanımlı teknoloji sınıfları, zihinsel engelli öğrenciler için de mesleki eğitim atölyeleri kuruluyor. Türkiye genelinde bulunan çok sayıda Özel Eğitim Merkezi’nde kurulan meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor.

Öğrenciler farklı alanlarda kazandıkları iş becerileriyle okul sonrası istihdama katılabilir hale geliyorlar. Program aracılığıyla 2015 yılından bu yana 60 ilde 112 okulda 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. 2020 yılında program kapsamında başlatılan yeni projeyle görme engelli çocuklara dağıtılan Braille baskılı kodlama kiti aracılığıyla kodlama eğitimi verildi. Görme engellilere yönelik robotik kit ve eğitim programı sayesinde yıl içinde bine yakın görme engelli öğrenci dijital dünya ile tanıştı.

Turkcell 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Engelsiz Spor’ projesiyle de zihinsel engelli öğrencileri spor alanında desteklemeye başladı. Türkiye genelinde 11 özel eğitim okulunda kurulan engelsiz spor sınıflarıyla 5 bine yakın engelli çocuğa spor eğitimi verildi.

“Geleceği yazan kadınlar hackathonu ile iklim değişikliğine karşı projeler üretilecek”

Bülent Aksu, Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesiyle bugüne kadar 3 bine yakın kadına eğitim verdiğini, üstün başarı gösteren katılımcılara da Turkcell’de istihdam olanağı sağladıklarını ifade ederek, yeni bir projeye başlayacaklarını belirtti. Aksu, “İklim değişikliği ile mücadelede yalnızca işleyişi değiştirmek yeterli değil. Denizlerin ve doğanın temizlenmesi, enerjinin verimli kullanılması, karbonun bertaraf edilmesi de gerekiyor. Bu kapsamda geçmişte Geleceği Yazan Kadınlar projesine katılmış ve mobil yazılım ile yapay zeka konusunda bilgi birikimi olan tüm kadınlara açık bir hackathon düzenleyeceğiz. Bu sayede katılımcılarımızı iklim değişikliği konusunda farklı yenilikçi projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edeceğiz” dedi.

“Turkcell e-mobilite sektöründe de olacak”

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi konusunda attıkları adımlara değinen Bülent Aksu, Turkcell’in dünyada elektrikli araç üretimi de dahil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden birisi olduğunu vurguladı. E-mobilitenin önümüzdeki süreçte önemli bir iş alanı haline geleceğini kaydeden Aksu, “TOGG’daki hissemizi salt bir finansal yatırım olarak değerlendirmiyoruz. Buradaki gayemiz mobilite alanında geliştireceğimiz çözüm ve servislerle TOGG’un teknoloji tarafında önemli iş ortaklarından biri olmak. TOGG’un geliştireceği e-mobilite platformunda nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri tarafında aktif rol üstleneceğiz. Özellikle bağlanabilirlik (connectivity), yapay zeka ve mobil ödeme taraflarında önemli çalışmalarımız bulunuyor” diye konuştu.

557 patent başvurusuyla inovasyonda da lider

Turkcell’in Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Turkcell Teknoloji, 1300 yetkin mühendisiyle dünya çapında birçok inovatif buluş, ürün ve hizmete imza atmaya devam ediyor. Sadece 2020 yılında 557 ulusal patent başvurusu yapan Turkcell Türkiye’nin patent lideri oldu. Ayrıca bugüne kadar yaptığı 2674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor.