50 metrekarelik dükkandan 2 milyon metrekarelik beyaz et devine

Bursa’da 1972 yılında iki arkadaş tarafından kurulan, bugün Japonya’dan Irak’a, Seyşeller’den Türk cumhuriyetlerine ve Gürcistan’a kadar birçok ülkeye ihracat yapıp Türkiye’nin ilham veren şirketleri listesinde yer alan HasTavuk, 50. yılına girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Yurtiçinde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yurtdışında ise Gürcistan ve Ukrayna’da fabrikaları bulunan HasTavuk, 4 adet kuluçkahane, 3 adet yem fabrikası, 1 beyaz et üretim tesisi, 1 ileri işleme tesisi, 9 yarka tesisi, 30’a yakın damızlık tesisleriyle 50. yılında 50 noktada toplam 2 bin 200 çalışanıyla hizmet veriyor.

50 yıl önce Sedat Sırrı Sezer ve İsmail Hakkı Yılmaz tarafından yem satışı alanında kurulan HasTavuk, bugün Türk beyaz et ihracatı açısından da önemli bir noktada olup 1 milyon 800 bin metrekare açık arazide üretim yapan Türkiye’nin ilham veren şirketleri listesinde yer alıyor.

Kurucuları ile sonrasındaki 3 neslin ve çalışanlarının bir arada kutladığı 50. gurur yılı etkinliğinde firmanın en eski ve en yeni çalışanlarına plaket verilerek 50. yıl pastası kesildi. Kutlamaya Onursal Başkan İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Yılmaz, Bahadır Sezer, Barış Sezer ile firmanın Genel Müdürleri Şahin Aydemir, Müfit Yavuz, Erdinç Pir ve çalışanlar katıldı.

50 yıl sonra yaptığı konuşma ile tüm çalışanlarını duygulandıran firmanın kurucu ortaklarından İsmail Hakkı Yılmaz, "50 yıl evvel Sedat beyle birlikte bu şirketi kurduk. Dostların vasıtasıyla bir restoranda tanıştık sonrasında da böyle bir işe giriştik. Hiçbir şeyimiz yoktu 50 metrekare bir dükkanda yem satarak başladık. O zaman bir hamalımız bir muhasebecimiz ve Sedat beyle ben vardık. 50 yıl sonra bugün 2 bin 200 çalışanımız var" dedi.

Konuşması sırasında 96 yaşındaki kurucu ortağı Sedat Sırrı Sezer’den bahsederken duygulanan İsmail Hakkı Yılmaz, "Şu an ortağım Sedat beyin de burada olmasını ve bu manzarayı görmesini çok isterdim. O evde hasta yatağında yatıyor 96 yaşında" dedi. Konuşurken duygulanıp gözyaşı döken İsmail Hakkı Yılmaz tüm çalışanları da duygulandırdı.

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer ise çalışanlarına seslenerek "Bugünlere sizlerle geldik. Bundan daha ileriye de hep birlikte gideceğiz. Hiçbir patron tek başına o yolları kat edemez. Ben sizlerle ve bu iş içerisinde olmaktan çok mutluyum" diyerek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şirketin en eski çalışanı Ali Piler’e 50. yıl anı plaketini Onursal Başkan İsmail Hakkı Yılmaz takdim etti. Ardından en eskiden yeniye tüm çalışanlara plaket verildi. 50. yıl pastasını Onursal Başkan İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürler birlikte kesti.