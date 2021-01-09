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5 yılda 1,5 milyon konut nasıl dönüştürülecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an İstanbul'da fiilen 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz" dedi

Ekonomi 09.01.2021, 18:42
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5 yılda 1,5 milyon konut nasıl dönüştürülecek?

Bakan Murat Kurum, Ümraniye'de yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞU AN BURADA FİİLEN 7 BİN 500 ARKADAŞIMIZ ÇALIŞIYOR"
İstanbul Finans Merkezi inşaatındaki çalışmalarda son durumla ilgili soru üzerine, "İstanbulumuzda hakikaten ülkemizin finans geleceği için çok önemli bir proje yürütüyoruz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Hem inşaatımızın son durumuna, hem burada yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler aldık. Tabii finansal piyasalarımızın daha rekabetçi bir piyasaya ulaşması için, finansal derinliğimizin artırılması ve ülkemizi finansal anlamda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla İstanbul'da Uluslararası Finans Merkezi inşaatını, bulunduğumuz bu alan içerisinde, yaklaşık 300 bin metrekarelik bu alanda, 2,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip bu bölgede inşaatımız hızla sürüyor. Tüm ekibimizle, gayretlerimizle, şu an burada fiilen 7 bin 500 arkadaşımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bir protokol çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca inşaatların yapım kısmını burada, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, altyapı kısmını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine TOKİ, Varlık Fonumuz hep birlikte burada gece gündüz çalışmakla birlikte yürütüyoruz"

"ARALIK AYININ SONUNDA TAMAMLANMIŞ OLACAK"
İnşaatta ilerleme seviyesinin yüzde 60 olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "İnşallah 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla finans merkezi inşaatını tamamlamış olacağız. İstanbul'umuza, ülkemize, tüm Orta Doğu'ya, Dünyamıza kazandırmış olacağız ve burada eminiz ki hem bölgemiz hem de ülkemizin geleceği adına Finans merkezi çok önem arz ediyor. Yapılacak bu aksta tam 1 kilometre yürüyüş yolu var. içinde soysal donatıların olduğu, burada finans merkezinde çalışan arkadaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği gerek okul, gerek donatı anlamında; camimiz, alışveriş, yeme-içme alanlarımız ile birlikte belki dünyada tek diyeceğimiz bir finans merkezi inşasını büyük bir gayret ve özveriyle yürütüyoruz. Amacımız 2021 yılı sonuna söz verdiğimiz gibi bu inşaatı tamamlamaktır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle de Türkiye olarak burada İslami finans piyanlarına hizmet edecek, diğer taraftan hem bölgemize hem Orta Doğu'ya, yakın Avrupa'ya hizmet edecek bir finans merkezi olma yolunda gidiyoruz, karalıyız. Pandemi dönemine rağmen de ekiplerimiz ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmekteler" diye konuştu.

"ŞU AN İSTANBUL'DA FİİLEN 117 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Kentsel dönüşüm hedefleri ile ilgili Kurum, "Bir hedef koymuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hedef doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an İstanbul'da fiilen 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bugün sabah Başakşehir'deydik. Yine Başakşehir'de çok önemli dönüşüm projelerini hayat geçirmek için kararlarımızı aldık. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projemiz var. Toplu konut Dairesi Başkanlığımız ile, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile, belediyelerimiz ile, hep birlikte bu süreci yönetiyoruz. Amacımız, öncelikli dediğimiz konutların dönüşümünü sağlamaktır. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza bu noktada her türlü yardımı yapıyoruz. Taşınma, kira, kamulaştırma yardımı… El birliği içerisinde yürütmek zorundayız. Hep söylüyoruz. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. Burada yerel yönetimlerimiz, büyükşehir belediyemiz, bakanlık olarak biz inşallah kararlı bir şekilde süreci yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

"FİKİRTEPE PROJESİNE İLİŞKİN YENİ TASARIMLARIMIZ BİTTİ"
Fikirtepe projesi ile ilgili soru üzerine ise Kurum, "Fikirtepe projemiz çok önemli. Fikirtepe Projesine ilişkin yeni tasarımlarımız bitti ve inşallah bugün onun da toplantısını yapacağız ve Nisan'da söz verdiğimiz gibi, 3 sene içinde etaplar halinde yaklaşık 10 bin konut… 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir proje. Bu projenin de inşasına başlayacağız" dedi.

"DEPREM ANINDA FİNANS MERKEZİNİN DE AYAKTA KALMASI, ÇOK ÖNEM ARZ EDİYOR"
"Finans merkezi aslında küresel anlamda ülkemizdeki finans sektörünü diri ve sağlam tutmak anlamında çok önem arz ediyor" diyen Bakan Murat Kurum, "Buradaki yapıların hepsi depreme dayanıklı. Zeminde gerekli güçlendirmeler yapıldı. Araç kapasitesi, toplanma alanları, sosyal ihtiyaçları giderecek her türlü detay projede düşünülmüş durumda. Dolayısıyla bir deprem anında finans merkezinin de ayakta kalması, çok önem arz ediyor. Finans piyasalarının işler olması çok önem arz ediyor. Bu kapsamda da İstanbul Finans Merkezinin tamamlanması ülkemizi bu anlamda da bir kademe yukarıya taşıyacaktır" diye konuştu.

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