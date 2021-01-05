5 Ocak Piyasa gündeminde neler var?

GÜNE BAŞLARKEN GELİŞMELER

ABD

Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD yetkililerinin koronavirüs pandemisini yıl sonuna kadar "kontrol altına almasının mümkün olduğunu’’ söyledi. American Economics Association'ın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Evans, ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde pandeminin neden olduğu krizden daha erken çıkmasına yardımcı olmak için teşvik edici bir politika bekleyebileceğini öngördü. Cleveland Federal Rezerv Başkanı Loretta Mester, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki para politikasının "uzunca bir süre" uyumlu kalması gerekeceğini söyledi. Önümüzdeki birkaç ay içinde ekonominin yavaşlayacağını öngördü. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın Sesi' ne yaptığı açıklamada, ABD'nin İran tarafından ele geçirilen Güney Kore bandıralı bir tankerin derhal serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Biden Pazartesi öğleden sonra Atlanta'da mitingde, Georgia'daki seçmenlerin "sadece önümüzdeki dört yıl için değil, gelecek nesil için de rotayı belirleyeceğini" söyledi.

AVRUPA

İran hükümetinin uranyum zenginleştirmesini% 20'ye çıkarma kararının ardından Avrupa Birliği, bloğun bu hamleyi İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planından (JCPOA) "önemli bir sapma" olarak değerlendireceği konusunda uyardı

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın tarihinin en büyük aşılama programını yürütmekte olduğunu söyledi. Johnson Pazartesi günü, İngiltere'nin koronavirüsün yayılmasını engellemeyi amaçlayan ülke çapında bir kilitlemeye gireceğini açıkladı.

TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre 4 Ocak'ta toplam swap stoku 44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 50,8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de kripto para günlük işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Yıldız Holding ve iştiraki Gözde Girişim, Kümaş'taki hisselerini 340 milyon dolara OYAK Grubu'na devretti.

ENERJİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC +) Pazartesi günü yapılan altı saatlik görüşmelerde gelecekteki petrol üretim politikası konusunda bir fikir birliğine varamadı.

ORTADOĞU

Yerel basında Pazartesi günü çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan ve Katar hükümetleri hava sahası, kara ve deniz sınırlarını açmayı kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın da üç yıllık çatışmayı sona erdirmek amacıyla Katar üzerindeki ablukasını kaldıracağı bildirildi. ASYA Pekin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs vakalarının ithalatını önlemek için karantina süresini yeni gelenler için 14 günden 21 güne uzatacağını duyurdu.

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı düşüş trendi kırılması sonrasında 1945 dolara kadar yükseldi. Önceki raporlarımızda belirttiğimiz TOBO formasyonu da kırılmış oldu. İlerleyen süreçte 1900 dolar üzerinde kalınması durumunda yükseliş devam edebilir. İlk önemli direnç 1956 seviyesinde bulunuyor

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatı 440 lira desteğinde tutundu. Sabah saatlerinde 464 lira seviyesinde bulunan direnç baskı altına alınmaya başlandı. MACD ile fiyat arasında uyumsuzluk bulunuyor. Yukarı alanda 464.50 üzerine geçilmesi durumunda yükseliş hızlanabilir.

EUR/USD

Euro / Dolar paritesi kısa vadeli yükseliş kanalı içinde hareketine devam ediyor. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek kırılmaya karşı dikkatli olunmasında yarar var. Aşağı alanda 1.2175 desteğini altında kalınması durumunda kademeli olarak geri çekilme yaşanabilir. Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi bugün içinde 1.1920 bölgesinden geçiyor.

USD/TRY USD/TRY

paritesi sabah saatlerinde 7.42 seviyesinde bulunuyor. Son dört gündür 7.34 seviyesi üzerinde tutunan paritede kısa vadeli düşüş trendinin de bulunduğu 7.49 önemli bir direnç seviyesi. Bu bölgenin üzerinde kalınması durumunda ana düşüş trendinin geçtiği 7.67 seviyesine bir sonraki ana direnç bölgesi olarak izlenebilir

GBP/USD

Sterlin Dolar paritesi 2016 haziran ayından bugüne kadar devam eden düşüş trendinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Düşüş alanı içerisinde yapılan Fibonacci hesaplamasına göre 38,2’lik dilime denk gelen 1.3638 seviyesi ilk kuvvetli direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda 1.4165 bölgesi bir sonraki Fibo seviyesi olarak takip edilecek. Kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1.30 bölgesi halen en önemli destek konumunda bulunuyor.

USD/JPY

Dolar/Yen paritesi iki farklı düşüş trendinin etkisinde hareketinde devam ediyor. Aşağı alanda 102.85 desteğinin kırılması durumunda 102.35 ve 102.00 bölgeleri destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli düşüş trendinin geçtiği 103.65 / 103.80 arasında kalan bölge ana direnç olarak izlenebilir.

BRENT

Brent petrolde, 51.80 düşen trend çizgisinin geçilmesi durumunda 52.50 / 53.00 USD dirençlerine doğru yükseliş hareketinin başlayabileceğini bültenimizde belirtmiştik. 53.00 USD ana direncinin üzerinde 53.30 USD seviyesini test eden petrol, gelen sert satış bakısı ile yükselen kanal desteğine çekildi. Yükselen trend desteği ve 20 günlük hareketli ortalamasından güç kazanmaya çalışan petrolde, 50.50 / 50.25 USD desteklerinin altına geçilmesi durumunda 40.70 ana desteğe doğru geri çekilme hızlanabilir. RSI göstergesi destek bölgesinde. Yukarı yönlü tepki yükselişlerde ise 51.00 USD direnci üzerinde fiyatlamalarda 52.00 / 52.50 USD ara dirençleri izlenebilir.

XAG/USD

Gümüş, yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. 26.75 USD seviyesinin geçilmesi ile yükseliş hareketi hız kazandı. 27.55 USD seviyesine doğru yükselişi sürdüren gümüşte, gelen bir miktar satış ile sabah saatlerinde 27.30 USD seviyelerine çekilme görüldü. RSI göstergesinde yükselen trend üzerinde güç kazanımı devam ediyor. 27.40 USD ara direnç seviyesine yakın işlem gören gümüşte, bu seviyeni üzerinde kalıcı olabilecek fiyatlamalarda, yükselen kanal direncine denk gelen 28.00 USD seviyesi test edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq endeksinde, 12960 yeni zirve seviyesinden gelen sert satışlar ile 12660 seviyesine doğru geri çekilme görüldü. Yükselen kanal desteğini ihlal ederek altına geçiş yapan endeksin, 20 günlük hareketli ortalamasından güç kazanmaya çalıştığı izleniyor. Ortalamadan hafif tepki alımı görülen endekste, sabah saatlerinde yükselen kanalın trendini direnç olarak test etti. 12750 seviyesine denk gelen kanal trend direncinin geçilmesi durumunda, kanal içerisine tekrar geçiş yaparak 12790 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. 12660 desteğinin altında fiyatlamalarda ise satışlar 12545 seviyesine doğru derinleşebilir.

DOW30

DOW J. Endeksi, 30700 yeni zirve seviyesinin görülmesinin ardından gelen sert satışlar ile yükselen kanal trend desteğine geri çekildi. Endeks yükselen kalan desteğine denk gelen 29750 seviyesinden güç kazanmaya çalışıyor. Gelen hafif tepki alımlarının ardından endekste, sabah saatlerinde 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 30150 direncini geçmekte zorlandığı izleniyor. 30150 direncini geçilmesi durumunda tepki alımları 30300 seviyesine doğru devam edebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 29750 seviyesine denk gelen trend desteğinin kırılması durumunda, 29560 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamaya doğru satışlar derinleşebilir.