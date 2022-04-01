banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

5 milyon liralık altın kanalizasyona akıyor

Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük altın işleme merkezi olan Kahramanmaraş’ta, kuyumcu atölyelerinin toz halindeki altınları artık kanalizasyona akmayacak. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz” dedi

Ekonomi 01.04.2022, 16:01
5 milyon liralık altın kanalizasyona akıyor

Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük altın işleme merkezi olan Kahramanmaraş’ta, kuyumcu atölyelerinin toz halindeki altınları artık kanalizasyona akmayacak. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz” dedi

400-450 kuyumcu atölyesi ile modelleme başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı ve 107 bin metrekare kapalı alanı bulunan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nde, kanalizasyona karışan 5 kilo altın, ileri teknoloji arıtma tesisi ile artık ekonomiye kazandırılacak. Altın modelleme, CNC kesim, Punta Kaynak teknolojisinin kullanıldığı atölyelerden kanalizasyona akan altınların kurtarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ileri teknoloji geri dönüşüm tesisi kurulacak.

"Her ay 400 gram kanalizasyona altın gidiyor"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yaptığı açıklamada, “Altınşehir Sanayi İhtisas Sitesinde 400 kuyumcu imalathanesi altın ve mücevher üreten firmamız var. Bu firmalarımızdan atıklara giden altın olduğunu tespit ettik. Aslında firmaların kendi içinde arıtmaları var ama bunlardan da kaçıp kanalizasyona giden altınları biz; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte bir fizibilite çalışmamız olmuştu. Buradan çıkan suların analizlerini Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) yaptırarak ortalama her ay 400 gram altının sularla kanalizasyona karıştığını tespitini yaptırdık” dedi

"İşler açılırsa kayıp daha fazla olur"

Şu anda kuyumcu sektörünün istenilen seviyede bir üretim halinde olmamasına rağmen 400 gram altının kanalizasyona gittiğini söyleyen Öz şunları kaydetti:

“Bu kanalizasyona akan altınlar, daha bizim işlerimizin iyi olmadığı bir döneme denk geliyor. Aslında kuyumculuk sektörünün da istenilen seviyede olmadığı halde kanalizasyondan gittiğini gördük. Bundan sonra tekrar biz ne yapabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite çalışmasını yaparak uygun bir yer olarak da mevcut gördüğümüz bu alanda bir geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurma planını yaptık. Bu planımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘üreten şehirler’ projesine başvurduk. Başvurumuzda ciddi olarak değerlendirmeye alındı. Yaklaşık bizim tahmin ettiğimiz 10 milyon TL’lik bir fizibilite de bir yatırım gerekiyordu. Bunun 5 milyon TL’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağını bakanımız bize söz verdi. Ve şimdi son hızla artık bu tesisin ihale aşamasına gelip yapılması için şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Öz, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Buradan beklentimiz yılda minimum 5 kilo altın. Bu da yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar tekabül ediyor. Buradaki amaç ticari bir faaliyet değil. Sadece milli servetimiz olan bu altınların kanalizasyondan heba olup gitmemesini amaçlıyoruz. İkinci amacımız da buradaki firmalarımızın ödemesi gereken ortak giderlerin buradan karşılanıp firmalarımızın da girdi maliyetlerini düşürerek dünya ile rekabet edebilirliği artırmayı amaçlıyoruz.”

Yorumlar (0)
22°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19