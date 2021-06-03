5. İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi yönetim kurulu Mardin’de toplandı

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Tüzmen’in katılımıyla 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin’de toplantı gerçekleştirildi.

5. İstanbul Ekonomi Zirvesi ’Yeşil Ekonomi’ temasıyla 10 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayında gerçekleşecek. Zirve Türkiye’ye yatırım yapmayı hedefleyen ve yatırım yapmış olan yerli ve yabancı iş insanlarını ağırlayacak. Zirve öncesi Mardin’de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Tüzmen, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ve zirvenin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Mardin’i yeniden kalkındırma konusu ele alındı.

Mardin’in Türkiye’nin taşımacılık faaliyetlerinde çok önemli bir il olduğunu kaydeden İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Tüzmen, "Hakikaten o zor dönemlerde, ambargo öncesi ve sonrası dönemlerde, Birleşmiş Milletlerin petrol karşılığı gıda çerçevesinde yapılan zorlu taşımacılık işlerini başarıyla gerçekleştirmiş bir ilimizdir. Şimdi buraların tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalkması için bizim komşu ve çevre ülkelerle olan ilişkimizi daha iyi bir hale getirmemiz lazım. Bu bir adımdır” dedi.

"3 ayaklı bir çalışma yapabiliriz"

Ticaret heyetleri düzenlediklerini kaydeden Tüzmen, "Yurt dışına sizler gibi iş insanlarını alır yine karşı taraftaki iş insanlarıyla buluşturup onların bir arada hangi sektörlerde bulunuyorlarsa o sektörlerde çalışmasını sağlardık. İkincisi burada nasıl ‘Benim Şehrim’ programını gerçekleştiriyorsak, orada da mutlaka Türk ihraç ürünleri fuarını açar, ihraç ürünleri fuarının yanına ticaret heyetini eklerdik. Dolayısıyla çok kuvvetli bir çıkarma olmuş olurdu. Yani karşı tarafta sektörel olarak birleştirdiğimiz iş insanları gelir Türk ihraç ürünlerini de ziyaret ederek, görerek, kalitesini kendileri kontrol ederek çalışmalar yapardı. Üçüncü ayakta tabi biz misafirperver bir ülkeyiz. Bu misafirperverlik çerçevesinde diğer ülkelerin iş insanlarını Türkiye’ye davet ederdik. Yol paralarını ve konaklama masraflarını biz karşılardık. O zaman gayet cazip bir durum olurdu onlar için. Böylelikle bir cazibe merkezi haline getirirdik. Onlarında fuarı varsa bizimde fuarımız varsa bir araya getirirdik. Böyle 3 ayaklı çalışma mekanizmalarıyla bir çarpan etkisi doğar. Bu çarpan etkisinde bizim çalışmalarımız hızlı bir noktaya gelebilirdi. Şimdi aynı şekilde daha iyi bir noktaya gelebilirdik" diye konuştu.

"Burada çok ciddi bir tarım faaliyeti var"

Tarım ürünlerinin ve işlenmiş tarım ürünlerinin Türkiye ve dünyaya taşınması noktasında Mardin’de ciddi bir taşıma faaliyeti gerektireceğini bildiren Tüzmen, "Tabi burada işlerdeki canlılık artacak buna inanıyoruz. Zor bir dönemden geçtik ülke olarak. Daha tam bitmedi ama bu salgının etkilerini en aza indirmeye çalıştık. Şimdi ben inanıyorum böyle sizler gibi değerli iş insanlarıyla, sayın valimin çalışmaları, Mardinlilerin ve Mardin’e gönül vermişlerin destekleriyle güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.