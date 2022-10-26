5. Hatay Tarım Fuarı açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği Hatay Tarım Fuarı’nın 5.’si törenle açıldı.

5. Hatay Tarım Fuarı organizasyonun sorumlusu Suna Öztürk, bu yıl fuarın beşinci kez düzenlediğini belirterek, “Fuara kırk civarında firmamız katılıyor. İlk gün müthiş bir yoğunluk yaşıyoruz, çiftçilerimiz, ilgililerimiz davetliydi. Katılımcı firmalarımız yurt içi yurt dışı temsilciliğiyle buradalar. Fuar 4 gün boyunca devam edecek. Fuarımız 29 Ekim’de kapanacak. Fuar süresince birçok etkinliklerimiz var. Alanda tıbbi aromatik bitkiler müzesi bulunuyor. Orada birçok atölyeler ve etkinlikler de yapıyoruz. Tüm yöre çiftçisini ve bununla birlikte tüm Türkiye’deki konuyla ilgilenen çiftçilerimizi, ilgililerimizi, üreticilerimizi bekliyoruz” dedi.

Açılış sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, fuarı gezerek katılanlara pilav ikram etti.