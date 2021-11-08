banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

5. Ege Ekonomik Forum başladı

Kamu, sanayi, akademi ve STK’dan uzmanların bir araya geldiği 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) bugün başladı.

Ekonomi 08.11.2021, 14:05
5. Ege Ekonomik Forum başladı

Kamu, sanayi, akademi ve STK’dan uzmanların bir araya geldiği 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) bugün başladı.

Tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Ege Bölgemizde gerçekleşen ve sanayiden tarıma, enerjiden turizme, ekonomiden yeşil dönüşüme kadar bir çok konuda kamu, sanayi, akademi ve STK’dan uzmanları bir araya getiren 5. Ege Ekonomik Forum (EEF) “yeşil bir gelecek için ŞİMDİ” ana teması ile 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Bosphorus Ensitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası’nın yaptığı “Kırılgan Dünyamızı Nasıl Koruyacağız’’ başlıklı Forum’un ilk oturumuna konuşmacı Philsa Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Yaşar Holding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coşkun, İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Barış Karapınar, Farm Urban Kurucu Direktörü Dr. Paul Myers, EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Yöneticisi Emre Oğuzöncül, İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce katıldı.

“Hedef 2025 yılına kadar karbon nötr olmak”

Zeynep Güney Altıntaş Forum’un ilk oturumunda yaptığı konuşmada “PMI dünya genelindeki tüm fabrikalarında 2040 yılına kadar tarladan tüketiciye geçen tüm süreçlerde karbon nötr olma hedefini ortaya koydu. Philsa’nın İzmir Torbalı’daki üretim tesisinde hedef daha yakın, hedef; sınırları içerisindeki tüm süreçlerde 2025 yılına kadar karbon nötr olmak” dedi.

Sera gazı azaltım inisiyatifleri kapsamında attıkları adımlara örnekler veren Altıntaş sözlerine şöyle devam etti: ‘’Sıfır kayıp için izleme/ölçme yapıyor ve buna uygun tedbirler alıyoruz. Ekipman verimliliğimizi arttırıyoruz. Temiz teknoloji yatırımlarıyla enerji dönüşümü sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Örn., elektriğimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarını da planlıyoruz. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri koyacağız. Çalışanlarımızla ve STK iş birliğinde büyük bir seferberlik içinde projeler yürüterek farkındalıkları geliştiriyor, davranış değişikliğine öncü oluyoruz. Tüm bu inisiyatiflerin gerçekleşebilmesi için kurumsal ve toplumsal bilincin oluşmasının önemi çok büyük, bu nedenle Ege Ekonomik Forum gibi platformların etkili gücüne inanıyor, iş birliklerini önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6