5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi’nde buluşacak

“EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturumda bir araya getirecek.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde ve çok sayıda kurum ve kuruluşun paydaşlığında 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturumda bir araya getirecek.

İklim değişikliği ile yerelden mücadelenin yollarının tartışılacağı oturuma Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturum, Zirve’nin ilk gününde ATO Congresium Ana Salon/Biotrend’de gerçekleşecek.