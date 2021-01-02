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45 yaş üstü e-ticareti şahlandırdı

Korona Virüs salgınında vatandaşların dışarı çıkma saatlerinin kısıtlanmasıyla “Baby Boomer ve X kuşağı (Baby Boomer 1946-1964 doğumlular, X Kuşağı 1965-1979 doğumlular) “görmeden almam” alışkanlıklarını bir kenara bırakıp online alışverişe yönelmeye başladılar.

Ekonomi 02.01.2021, 21:10
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45 yaş üstü e-ticareti şahlandırdı

Korona Virüs salgınında vatandaşların dışarı çıkma saatlerinin kısıtlanmasıyla “Baby Boomer ve X kuşağı (Baby  Boomer 1946-1964 doğumlular, X Kuşağı 1965-1979 doğumlular) “görmeden almam” alışkanlıklarını bir kenara bırakıp online alışverişe yönelmeye başladılar. Öyle ki, TÜBİSAD verilerine göre Türkiye E-Ticaret’te son 4 yılda geldiği noktaya 4 ayda gelirken, İngiltere son 10 yılda geldiği noktaya, 2 ayda geldi. E-ticaret satıcılarının bu büyük değişikliğe uyum sağlamalarının elzem önem taşıdığını belirten Dijital Pazarlama & E-ticaret Danışmanı Google Partners Yılmaz Bozan; “2020’de e-ticareti domine eden Baby Boomer ve X kuşağı, kısaca OLD kuşağının kolay erişeceği ve kullanıcı deneyimi ön planda olan e-ticaret siteleri ön planda olmalı. Mobil uyumlu ve Kullanıcı Dostu ara yüzlere sahip web sitesinin yanı sıra bu sitede gereksiz banner, gereksiz metin, içerik kirliliği yapmadan temel amaca yönelik (temel amaç; alışveriş, dönüşüm) siteler dizayn etmeliyiz” açıklamalarında bulundu.

İçinde bulunduğumuz Pandemi dönemi yaşamımızda majör değişiklikler yapmış olmasının yanı sıra alışveriş davranışlarımızda da ciddi değişikliklere, yeni alışkanlıklara sebep olmuştur diyen Bozan; “E-ticaret tabi ki ticaretin her zaman yükselen yıldızı olacaktı ve hızlı büyüyecekti ama Covid-19 bu konuda katalizör oldu diyebilirim. Önceki normallerimizde bir ürün almadan önce alışveriş merkezlerine gidip, ürünü yerinde inceleyip, daha sonra hemen internetten fiyat araştırması yaparak ya yerinde satın alıyorduk ya da internetten daha uygun alabileceğimiz fiziksel bir yer bulunmayınca internetten alışveriş yapıyorduk. İşte bu alışveriş davranışına “Keşif Ticareti” diyoruz. Git, yerinde bak, gör, beğen ve internetten sipariş ver... Covid-19’un E-Ticaret’e katalizör olmasından sonra hızlı bir şekilde tüm dünya internette soluğu aldı. İlk aylar insanlardaki konsantrasyon, haber almak ve iletişim kurmak üzerineyken daha sonradan ürün satın alma yönünde ilerledi. Market alışverişleri ilk başta hızlandı, sokağa çıkma yasaklarının gelmesi ile giyim, aksesuar, tüketici elektroniği satın almaları da eklenince bu sonuçlar ortaya çıktı” dedi.

Bozan; E-Ticarette Ciroları OLD Kuşağı Belirledi 

 

TÜBİSAD verilerine göre Türkiye’nin E-Ticaret’te son 4 yılda geldiği noktaya 4 ayda geldiğini, İngiltere’nin son 10 yılda geldiği noktaya, 2 ayda geldiğini belirten Bozan; “Bu büyüme oranı tüm istatistikleri ve projeksiyonları alt üst etti diyebilirim. Öngörülemeyen bir büyüme! Biraz daha analiz edince de görüyoruz ki, aslında internette pandemi öncesi var olan insanlar E-Ticaret’te ki cirosal büyümeye katkı o kadar sağlamamış. Hiç hesapta olmayan ve E-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesindeki en büyük sebebe gelecek olursak; tabiki “Baby Boomer ve X kuşağının” sahaya inmesiydi. Sahip olduğu kredi kartı sayısı ya da limitinin yüksek olduğunu bildiğimiz veya satın alma gücü Y, Z kuşaklarından daha fazla olan Baby Boomer ve X kuşağı E-ticareti bu kısa dönemde domine etti ve ciddi bir büyüme ivmesi kazanmasına sebep oldu.

Yılmaz BOZAN’dan Pandemi Döneminde E-Ticaret Sitelerine Öneriler;

Öncelikle yukarıda da belirtiğim gibi oyuna yeni dahil olan 1946-1979 arası interneti, mobil telefonu, X, Y kuşağı kadar çok iyi kullanamayan bir kitleden bahsediyoruz. Azınlık olabilirler ama satın alma gücü X, Y den daha fazla olduğu kesin. Bu yüzden Old kuşağının anlayacağı şekilde bir E-ticaret sitesi tasarımı yapılması gerekli. Kullanıcı deneyimi ön planda olan (UX); bu deneyimi en iyi şekilde deneyimleyecek teknolojik kodlamaya sahip (UI) e-ticaret siteleri... Mobil uyumlu ve kullanıcı dostu ara yüzlere sahip web sitesinin yanı sıra bu sitede gereksiz banner, gereksiz metin ve içerik kirliliği yapmadan; temel amaca yönelik siteler dizayn etmeliyiz. Diğer dikkat edilmesi gereken konular ise;

  • E-ticaret sitenizin tasarımını basit, anlaşılır ve sade yapın. (Kullanıcı Dostu Ara yüz Tasarımı)
  • Sayfanın yüklenme hızı çok önemli, olabildiğince optimize edin ve hızlı açılmasını sağlayın
  • Kötü tasarım her şeyi kötü etkiler
  • Empati eylemi olumlu etkiler (Neuro Marketing)
  • Gereksiz adımları zorlamayın
  • Empati, duygusal > soyut, entelektüel
  • Daha fazla ürün detayı + daha iyi sunum = kazanç
  • Video işe yarar ama optimize edilmeli
  • Başkalarının taktiklerini kopyalama tuzağına düşmeyin
  • Temel amacınızı ortaya koyun
  • Dönüşüm kokusunu tüm pazarlama mesajınıza yayın
  • Sadece mümkün olan en hızlı dönüşümü amaçlayın
  • Benzer bir sorun için iyi bir çözüm raporu, infografisi sunun
  • Satın alma geçmişine dayalı detaylı tavsiyelerde bulunun
  • Çok fazla seçenek sunmayın, kafa karıştırır (ürün detayda ilgisini dağıtacak ürünleri yan yana sergilemeyin, tamamlayıcı ürünleri sergileyin)
  • Kişiselleştirilmiş vitrinler hazırlayın. (Müşteri sadakatini artırır, kendilerini değerli hissettirir.)
  • Alışveriş deneyimi yaşamış olan insanların ürün eline ulaştıktan sonra siteye yorum yapmasını sağlayın
  • Aşırı banner kirliliği yapmayın.
  • Kayan resim veya manşetler bilenin aksine dönüşümü azaltır. 
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