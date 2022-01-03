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4,5 milyon liralık ekipman Zonguldak’ta yerli imkanlarla üretilecek

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda taşkömürü üretimi sırasında kullanılan elektro hidrolik yükleyici Bülent Ecevit Üniversitesi ile yapılan protokol ile yerli ve milli imkanlarla üretilecek. 4,5 milyon liralık ekipmanın tasarımı ve prototipinin ZBEÜ’lü akademisyenler ve TTK mühendisleri işbirliğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ekonomi 03.01.2022, 16:44
4,5 milyon liralık ekipman Zonguldak’ta yerli imkanlarla üretilecek

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda taşkömürü üretimi sırasında kullanılan elektro hidrolik yükleyici Bülent Ecevit Üniversitesi ile yapılan protokol ile yerli ve milli imkanlarla üretilecek. 4,5 milyon liralık ekipmanın tasarımı ve prototipinin ZBEÜ’lü akademisyenler ve TTK mühendisleri işbirliğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TTK Genel Müdürlüğü, 51’i kömürde 32’si taşta olmak üzere 83 noktada galeri açma çalışmalarında kullanmak üzere 4,5 milyon lira değerindeki elektro hidrolik yükleyiciyi yerli ve milli imkanlarla üretmek için kolları sıvadı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde 36 ayda hayata geçirilmesi planlanan yüklenicinin en önemli özelliği ise ATEX sertifikalandırması olacak. Yerli imkanlarla üretilen linyit ve metal madenlerinde kullanılan diğer yükleyicilerden en önemli farkı patlayıcı ortamda kullanılabilecek olan hidrolik yüklenicinin galeri ilerleme hızına da büyük katkı sağlaması bekleniyor.

TTK’nın ihtiyacını karşılayacak seri üretim planlanıyor

TTK’da 1993 yılında 26 adet, 2016 ve 2018 yıllarında da 4 adet olmak üzere alınan toplam 30 elektro hidrolik yükleyicilerin ömürlerini doldurması ve işletme masraflarını artırması nedeniyle yükleyicinin yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makineleri Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 36 aylık sürecin ilk 24 ayında tasarım ve prototip üretilecek. Kalan 12 aylık süreçte ise ATEX sertifikasyon süreci tamamlanacak. Uygun koşullar ve sertifikasyon sürecinin sağlanmasının ardından kurumun birimlerinin ihtiyacını karşılayacak seri üretimin yapılması planlanıyor.

“Taşkömürü bizim için vazgeçilmez”

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kentin taşkömüründen sonra doğalgazla da yeni bir atılım yapacağının altını çizdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun da hem Zonguldak hem Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyleyen Çufalı, şöyle dedi.

“Yıllardır bizim iş birliğimiz çalışmalarımız ortak çalışmalarımız olmakta. Bu devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. TTK Türkiye’nin ve Zonguldak’ın gözbebeği. En önemli kurumlarından bir tanesi. Zonguldak’ta karaelması ile özdeşleşmiş. Üniversitemizin adı da daha önce Karaelmas’tı. Taşkömürü bizim için vazgeçilmez. Ama sadece taşkömürü ile de değil. Son 1-2 yıldır doğalgaz da gündemimize geldi. Zonguldak yıllardır taşkömürüne bağımlılığı nedeniyle son yıllarda biraz durağanlaşan şehir halinde ama bu doğalgazla da yeni bir atılım yapacak. Biz kurumumuzla ortak çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Yeraltı kömür madenleri için elektro hidrolik yükleyici tasarımı ve prototip imalatı iş birliği protokolünü imzalayacağız. Üçüncü protokolümüz. Çok önemli. Türkiye’ye hayırlı olsun. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek.”

“İlk hedef kendi ihtiyacımıza kullanmak, sonra da yurt dışına satmak”

İddialı düşündüklerini ifade eden TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, elektro hidrolik yükleyici tasarımı projesinin önemli olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“İddialı düşündük. İddialı düşünmeye devam etme niyetindeyiz. Hem kendi ihtiyacımızı bu şekilde karşılamak. Hem de bir Slovak, Polonyalı başka ülkenin bize gelip sattığı prototipleri hem ülke sathına hem de dünya sathına satabilir miyiz? Bu iddiadayız. Şu anda yer altı kömür madenleri için elektro hidrolik yükleyici tasarımı prototipi o açıdan bizim için imalat, makine prototip açısından önemli bir proje. Üç yıllık proje. İnşallah birlikte bunu sonuçlandırırız. İlk hedef kendi ihtiyacımızı kullanmak. Ondan sonra da İnşallah yurtdışına da satmak. Bu üçüncü ana başlık üniversite ile beraber birliğimiz. İnşallah bu minvalde hem kurumsal olarak kendimizi geliştirmek. Yurt dışından aldığımız malzemeleri millileştirip ülke içinde üretir hale gelmek. Temel amacımız bu.”

Toplantıda ZBEÜ MYO Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Su tarafından katılımcılara proje sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantı; karşılıklı protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

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