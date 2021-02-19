42 havayolu iflas etti

Koronavirüs salgınından tarihinin en ağır darbesini yiyen, seyahat endüstrisinin önemli ayağı havacılıkta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Pandemi ile birlikte dünyanın her yerinde kamuculuk yükselişe geçerken bunun seyahat endüstrisindeki ilk uygulamaları havacılıkta oldu.

Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede hükümetler önce bayrak taşıyıcılardan başlayarak ülke için önemli gördükleri havayollarını kurtarmaya başladı. Almanya'da hükümet Lufthansa'nın iflasını önlemek için dokuz milyar euro aktarıp şirketin yüzde 20'sine ortak oldu. Benzer durum İtalya ve İspanya'da da yaşandı.



PEŞ PEŞE İFLAS EDİYORLAR



Ancak kamudan gelen bu desteklere rağmen dünyanın her yerinde; Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da havayolları peş peşe iflas etti.



Seyahat veri şirketi Cirium, 2020'de 42 ticari havayolunun operasyonlarını tamamen durdurup iflas ettiğini belirledi. Bu sayı 2019'da 46 ve 2018'de 56 olarak gerçekleşmişti.



İlginç olan bu dönemde kimi resmen kurulan kimi de kurulma aşamasında olan 30 yeni havayolu için çalışmalar yapılıyor.



Cirium verilerine göre, 2019'da iflas eden 56 havayolundan 12'si, 2019'da 46 havayolundan 10'unun filosunda en az 10 uçak varken 2020'de iflas eden 42 havayolunun filosunda 20 ve üzerinde uçak olan şirketlerdir. 2018'de iflas eden havayollarının toplam 406, 2019'da 431 uçağı varken 2020'de iflas eden 42 havayolunun filosunda toplam 485 uçak vardı.



İFLASLARDA ABD İLK SIRADA



Dünyanın her yerinde gerçekleşen havayolu iflaslarının ülkelere göre dağılımında ABD dokuz firma ile ilk sırada. İflas eden havayolları listesinde Almanya ve G.Afrika üçer firma ile yer alırken Türkiye'den de bir firma var. Atlas Global. Bir de THY'nin ortak olduğu SunExpres'in Almanya'daki şirketi SunExpres Deustchland var. Ama o Alman şirketi olarak görünüyor.



TÜRKİYE’DEN DE BİR ŞİRKET VAR

Dünyadaki havayolları iflasları listesinde Türkiye'den bir şirket var. Atlas Global, o da koronavirüs salgınından önce iflasını vermişti.



Bu arada Onur Air'in sahibi Cankut Bagana yabancı ülkelerde yardımların genelde nakit olarak değil hisse alınarak yapıldığını, Türkiye'de de devletin Onur Air'den hisse alarak yardımcı olmasını istedi.



SIRA HAVAALANLARINA GELDİ



Koronavirüsü salgını nedeniyle havayolları zor durumda kalarak iflas ederken havaalanları da iflas ediyor. Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa'daki 193 havaalanı işletmesinin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

30 YENİ ŞİRKET KURULUYOR

Koronavirüs salgını ile büyük bir yıkım yaşayan havayollarından bir yandan iflas haberleri gelirken bir yandan da yeni havayolları kuruluyor. İflas eden havayolu şirketleri 2 binin üzerinde uçağı leasing şirketlerine iade etti. Uçak kiralama kuruluşu Avalon çeşitli ülkelerde 30 yeni havayolu pazara girmeye hazırlandığını belirtti. Avalon Başkanı Donal Slattery, yeni kurulan uçak şirketinin öncelikle kısa ve orta mesafeli güzergahlara odaklanacaklarını, müşteriye gereksinimi olan havaalanlarının da yeni şirket kuruluşlarına destek verdiğini belirtiyor.